Süper Lig Panorama

Turkcell Süper Lig'de Ankaragücü deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş, 32. hafta sonunda da liderliğini sürdürdü.



Ligde zirve mücadelesi yapan Sivasspor, dün oynan maçta deplasmanda Hacettepe'yi 2-1 yenerek, maç fazlasıyla liderliğe yükselmişti. Bugünkü karşılaşmada Beşiktaş'ın da Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etmesinden sonra Kara Kartallar yeniden liderliği devraldı.



Siyah-beyazlılar'ın hızlı başladığı ve maçın hemen başında 1-0 öne geçtiği gole, Ankaragücü de ilk yarıda karşılık verince devre 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda Jaba ile bulduğu çok sayıda pozisyondan yararlanamayan başkent ekibi karşısında Beşiktaş, bulduğu 2 golle sahadan 3-1 galip ayrıldı ve puanını 65'e çıkararak liderliğini devam ettirdi.



Zirvenin diğer takipçisi Trabzonspor ise seyircisi önünde Bursaspor'u ancak maçın uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 yenerek, Beşiktaş ve Sivasspor'un ardından şampiyonluk şansını sürdürdü.



UEFA Kupası'na katılma mücadelesi veren Galatasaray ise İstanbul'da ligde kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği karşısında 2-1 kazanırken, Fenerbahçe ise Antalyaspor deplasmanından 1-1'lik skorla ayrılarak, puanını 55'e çıkardı ve 5. sıradaki yerini korudu.



26 golün atıldığı 32. haftada en farklı galibiyeti Kocaelispor'u 5-2 yenen Gaziantepspor alırken, 5 maçı ev sahibi, 3 maçı konuk takımlar kazandı ve 1 maç ise berabere bitti.



Baros'un krallığı sürüyor



Gol krallığı yarışında bu hafta suskun kalan Galatasaray'ın gol ayağı Baros haftayı suskun geçirmesine rağmen, attığı 20 golle ilk sıradaki yerini korurken, onu 17 golle ligden düşmesi kesinleşen Kocaelispor'un golcüsü Taner Gülleri takip ediyor. Trabzonspor'un golcüsü Gökhan Gönül'ün 15 golle 3. sırada yer aldığı gol krallığı yarışında ilk 10 şöyle oluşuyor:



1-Baros 20 gol Galatasaray



2-Taner Gülleri 17 gol Kocaelispor



3-Gökhan Ünal 15 gol Trabzonspor



4-Mehmet Yıldız 14 gol Sivasspor



5-Umut Bulut 12 gol Trabzonspor



6-Bobo 11 gol Beşiktaş



7-Sercan Yıldırım 11 gol Bursaspor



8-Tabata 11 gol Gaziantepspor



9-Youla 11 gol Eskişehirspor



10-Alex 10 gol Fenerbahçe



Turkcell Süper Lig'de 32. haftanın maç sonuçları ve puan durumuyla 33. haftanın programı şöyle:

Hacettepe-Sivasspor...........................: 1 - 2

Antalyaspor-Fenerbahçe........................: 1 - 1

Gaziantepspor-Kocaelispor.....................: 5 - 2

Galatasaray-Gençlerbirliği....................: 2 - 1

Denizlispor-Ankaraspor........................: 2 - 0

Konyaspor-Eskişehirspor.......................: 1 - 2

Trabzonspor-Bursaspor.........................: 1 - 0

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-Kayserispor....: 1 - 0

Ankaragücü-Beşiktaş...........................: 1 - 3





Puan durumu

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Takımlar O G B M A Y AV P



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1.BEŞİKTAŞ 32 19 8 5 56 28 28 65

2.SİVASSPOR 32 18 9 5 50 24 26 63

3.TRABZONSPOR 32 18 8 6 48 30 18 62

4.GALATASARAY 32 17 7 8 54 36 18 58

5.FENERBAHÇE 32 16 7 9 54 33 21 55

6.BURSASPOR 32 15 9 8 44 34 10 54

7.GAZİANTEPSPOR 32 12 9 11 43 45 -2 45

8.KAYSERİSPOR 32 11 11 10 33 26 7 44

9.ANKARASPOR 32 11 7 14 36 39 -3 40

10.ESKİŞEHİRSPOR 32 10 9 13 42 43 -1 39

11.İSTANBUL B.Ş.BLD.SPOR 32 11 6 15 34 43 -9 39

12.GENÇLERBİRLİĞİ 32 10 8 14 36 43 -7 38

13.DENİZLİSPOR 32 11 5 16 38 47 -9 38

14.ANTALYASPOR 32 9 9 14 33 42 -9 36

15.ANKARAGÜCÜ 32 10 6 16 33 46 -13 36

16.KONYASPOR 32 9 8 15 30 42 -12 35

17.KOCAELİSPOR 32 7 5 20 41 70 -29 26

18.HACETTEPE 32 5 7 20 24 58 -34 22



Ligde 33. haftanın en önemli maçında Galatasaray ile Beşiktaş İnönü Stadı'nda karşı karşıya gelirken, alt sıraları ilgilendiren maçta ise Ankaragücü ile Denizlispor Ankara'da karşılaşacak.



33. haftanın programı ise şöyle:

Kocaelispor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor

Fenerbahçe-Konyaspor

Beşiktaş-Galatasaray

Ankaragücü-Denizlispor

Sivasspor-Gençlerbirliği

Kayserispor-Hacettepe

Bursaspor-Gaziantepspor

Eskişehirspor-Trabzonspor

Ankaraspor-Antalyaspor

