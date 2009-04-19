Süper Lig Panorama

Turkcell Süper Lig'de 28. hafta mücadelesi bugün yapılan maçlarla tamamlanırken, Sivasspor, 57 puanla liderliğini korudu.



Ligde haftanın son maçında sahasında Bursaspor'u konuk eden Beşiktaş, kendisi için liderlik mücadelesi olan karşılaşmada golsüz berabere kalarak önemli bir fırsatı kaçırdı. Siyah-beyazlılar puanını 56'ya çıkararak, 57 puanla lider durumdaki Sivasspor'un arkasında yer aldı. Ligde liderlik koltuğunu kaybetme tehlikesi yaşayan Sivasspor ise deplasmanda Konyaspor ile golsüz berabere kalmasına karşın haftayı lider olarak kapatmayı başardı.



Trabzonspor ise konuk ettiği Gençlerbirliği'ni Yattara ve Gökhan'ın golleriyle 2-0 yenerek 53 puanla haftayı 3. sırada tamamlarken, Galatasaray da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Baros'un golüyle 1-0 yenerek 51 puana ulaştı. Fenerbahçe'nin deplasmanda Ankaraspor'a 1-0 yenilmesinin ardından bir basamak yükselen sarı-kırmızılılar ligde 4. sırada yer aldı. Fenerbahçe ise 48 puanda kalarak 5. sırada haftayı tamamladı.



Ligde bu hafta toplam 15 gol atılırken, maçların 5'i ev sahibi takım lehine sonuçlandı. Bir mücadele konuk takımın üstünlüğüyle tamamlanırken 3 maç ise berabere bitti.



Gol krallığında ise Galatasaray'dan Milan Baros, 19 golle ilk sırada bulunuyor. Baros'u Kocaelispor'dan 16 golle Taner Gülleri, 13 golle Sivasspor'dan Mehmet Yıldız ile 11 golü bulunan Trabzonspor'dan Gökhan Ünal, Gaziantepspor'dan Tabata ve Eskişehirspor'dan Youla izliyor.





TOPLU SONUÇLAR



Trabzonspor-Gençlerbirliği...........: 2-0



Konyaspor-Sivasspor..................: 0-0



Ankaraspor-Fenerbahçe................: 1-0



Denizlispor-Kocaelispor..............: 2-1



Antalyaspor-Kayserispor..............: 2-1



Gaziantepspor-Hacettepe..............: 0-0



Ankaragücü-Eskişehirspor.............: 3-2



İstanbul BŞ Belediyesi-Galatasaray...: 0-1



Beşiktaş-Bursaspor...................: 0-0





PUAN DURUMU



TAKIMLAR O G B M A Y AV P



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1.SİVASSPOR 28 16 9 3 43 19 24 57



2.BEŞİKTAŞ 28 16 8 4 46 24 22 56



3.TRABZONSPOR 28 15 8 5 40 25 15 53



4.GALATASARAY 28 15 6 7 50 32 18 51



5.FENERBAHÇE 28 14 6 8 49 29 20 48



6.BURSASPOR 28 12 9 7 36 31 5 45



7.KAYSERİSPOR 28 10 10 8 28 20 8 40



8.ANKARASPOR 28 11 6 11 34 31 3 39



9.GAZİANTEPSPOR 28 10 9 9 36 38 -2 39



10.ANTALYASPOR 28 9 8 11 30 35 -5 35



11.ESKİŞEHİRSPOR28 8 9 11 36 37 -1 33



12.GENÇLERBİRLİĞİ 28 8 8 12 30 37 -7 32



13.DENİZLİSPOR 28 9 5 14 33 42 -9 32



14.KONYASPOR 28 8 7 13 26 36 -10 31



15.ANKARAGÜCÜ 28 8 6 14 29 41 -12 30



16.İSTANBUL B.Ş.BLD.SPOR 28 8 6 14 27 39 -12 30



17.KOCAELİSPOR 28 6 5 17 37 60 -23 23



18.HACETTEPE 28 3 7 18 18 52 -34 16



LİGDE GELECEK HAFTA



Turkcell Süper Lig'de 29. haftanın programı şöyle:



25 Nisan Cumartesi



14.00 Hacettepe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Ankara 19 Mayıs)



16.15 Sivasspor-Trabzonspor (4 Eylül)



20.00 Fenerbahçe-Ankaragücü (FB Şükrü Saracoğlu)



26 Nisan Pazar



14.00 Kocaelispor-Antalyaspor (İsmetpaşa)



14.00 Gençlerbirliği-Gaziantepspor (Ankara 19 Mayıs)



14.00 Kayserispor-Konyaspor (Kadir Has)



14.00 Bursaspor-Denizlispor (Bursa Atatürk)



16.15 Eskişehirspor-Beşiktaş (Eskişehir Atatürk)



20.00 Galatasaray-Ankaraspor (Ali Sami Yen)

