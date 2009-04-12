Süper Lig Panorama

Turkcell Süper Lig'de 27. hafta maçları tamamlanırken, Sivasspor bu haftayı da lider tamamladı.



Antalyaspor'u sahasında ağırlayan kırmızı-beyazlılar, renkdaşı olan rakibini puansız gönderirken, şampiyonluktaki en yakın rakibi Beşiktaş ile arasındaki 1 puan farkı korudu.



Ligde kalma mücadelesi veren Kocaelispor'a konuk olan Beşiktaş ise Galatasaray ve Fenerbahçe'den puanlar alan rakibini 3 golle geçerken, Sivasspor'un ardından bu haftayı da 2. sırada bitirdi.



Şampiyonluk yolunda tüm sezonların en iddialı 2 takımı Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Ali Sami Yen Stadı'ndaki mücadelesinden gol çıkmayınca, ezeli rakipler şampiyonluk yarışında büyük yara aldılar. Lig bitimine 7 hafta kala lider Sivasspor'un 8 puan gerisine düşen 48'er puana sahip takımlardan Fenerbahçe 4., Galatasaray ise 5. sırada yer aldı. Karşılaşmanın son dakikası içinde çıkan olaylar nedeniyle maçın hakemi Fırat Aydınus, Galatasaray'dan Arda ile Emre Aşık ve Fenerbahçe'den de Lugano ile Semih'i kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.



Şampiyonluk kovalayan bir diğer takım Trabzonspor ise lig sonuncusu Hacettepe'yi deplasmanda 4 golle geçerken, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Bursaspor, Ankaragücü'nü yenerek amacına bir adım daha yaklaştı ve son sıralarda yer alan Ankaragücü'nü ligde kaderiyle başbaşa bıraktı.



Ligde bu hafta yapılan 9 maçtan 5'ini evsahibi, 2 maçı da deplasman takımı kazanırken, 2 maç berabere sona erdi. 27. haftada toplam 19 gol atıldı.



GOL KRALLIĞI



Gol krallığında Galatasaray'ın Çek futbolcusu Baros, 18 golle ilk sırada bulunuyor. Ligde kalma mücadelesi veren Kocaelispor'un golcüsü Taner Gülleri, 16 golle 2. sırada yer alırken, lider Sivasspor'un golcüsü Mehmet Yıldız, 13 golle 13. sırada yer aldı. 11'er gollü Gaziantepsporlu Tabata ile Eskişehirsporlu Youla'yı, Fenerbahçeli Alex, Trabzonsporlu Gökhan Ünal ile Umut Bulut ve Beşiktaşlı Nobre 10'ar golle izliyorlar.



Ligde 27. haftanın maç sonuçları, gelecek haftanın programı ve puan durumu şöyle:



Kocaelispor-Beşiktaş................................( 1 - 3 )



Bursaspor-Ankaragücü................................( 2 - 0 )



İstanbul Büyükşehir Belediyesi-Gaziantepspor........( 1 - 1 )



Sivasspor-Antalyaspor...............................( 1 - 0 )



Hacettepe-Trabzonspor...............................( 1 - 4 )



Gençlerbirliği-Konyaspor............................( 1 - 0 )



Eskişehirspor-Ankaraspor............................( 2 - 0 )



Kayserispor-Denizlispor.............................( 2 - 0 )



Galatasaray-Fenerbahçe..............................( 0 - 0 )



28. HAFTA



Turkcel Süper Lig'de 28. haftanın karşılaşmaları şöyle:



Trabzonspor-Gençlerbirliği, Konyaspor-Sivasspor, Ankaraspor-Fenerbahçe, Denizlispor-Kocaelispor, Antalyaspor-Kayserispor, Gaziantepspor-Hacettepe, Ankaragücü-Eskişehirspor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi-Galatasaray, Beşiktaş-Bursaspor





PUAN DURUMU



TAKIMLAR O G B M A Y AV P



--------------------------------------------------------------



1-SİVASSPOR 27 16 8 3 43 19 24 56



2-BEŞİKTAŞ 27 16 7 4 46 24 22 55



3-TRABZONSPOR 27 14 8 5 38 25 13 50



4-FENERBAHÇE 27 14 6 7 49 28 21 48



5-GALATASARAY 27 14 6 7 49 32 17 48



6-BURSASPOR 27 12 8 7 36 31 5 44



7-KAYSERİSPOR 27 10 10 7 27 18 9 40



8-GAZİANTEPSPOR 27 10 8 9 36 38 -2 38



9-ANKARASPOR 27 10 6 11 33 31 2 36



10-ESKİŞEHİRSPOR 27 8 9 10 34 34 0 33



11-GENÇLERBİRLİĞİ 27 8 8 11 30 35 -5 32



12-ANTALYASPOR 27 8 8 11 28 34 -6 32



13-KONYASPOR 27 8 6 13 26 36 -10 30



14-İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 27 8 6 13 27 38 -11 30



15-DENİZLİSPOR 27 8 5 14 31 41 -10 29



16-ANKARAGÜCÜ 27 7 6 14 26 39 -13 27



17-KOCAELİSPOR 27 6 5 16 36 58 -22 23



18-HACETTEPE 27 3 6 18 18 52 -34 15

