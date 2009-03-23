Süper Lig Panorama

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Turkcell Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren 5 takımın da puan yitirdiği 25. haftada, Sivasspor liderliğini sürdürdü.

23 Mart 2009 02:00

Turkcell Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren 5 takımın da puan yitirdiği 25. haftada, Sivasspor liderliğini sürdürdü.

Haftanın önemli maçında en yakın takipçisi Beşiktaş'ı ağırlayan Sivasspor, Tum'un golüyle öne geçmesine karşın, 6 dakika sonra Tello'nun golüne engel olamayınca sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kalırken, Sivasspor'u yenerek liderlik koltuğunu devralmak isteyen Beşiktaş bu hafta da kırmızı-beyazlıların arkasında kaldı. Bu sonuçla Sivasspor 25. haftayı 50 puanla lider olarak geçerken, Beşiktaş da kırmızı-beyazlıların 1 puan gerisinde 49 puanla 2. sırada yer aldı.

Alman takımı Hamburg SV'ye kendi sahasında yenilerek elenen ve lige dönen Galatasaray, evinde ağırladığı düşme hattındaki Eskişehirspor'a da yenilerek, taraftarlarını düş kırıklığına uğrattı. Ligde kalma mücadelesi veren Eskişehirspor ise Galatasaray deplasmanından altın değerinde 3 puan çıkararak, ligde kalma yolunda çok süyük bir adım attı.

Şampiyonluk adaylarından Trabzonspor ile Fenerbahçe ise rakiplerine yenilerek haftayı puansız geçerken, şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.

Ligde bu hafta 5 maçı evsahibi takım kazanırken, 2 maç berabere, 2 maç da deplasman takımının galibiyetiyle sona erdi. 25. haftada rakip fileler 21 kez havalandı.










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