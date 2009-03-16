Süper Lig Panorama

Bu haftanın son maçında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırladı. 4 golün atıldığı karşılaşma sonucunda Trabzonspor puanını 46'ya çıkarırken Galatasaray'da puanını 44'e yükseltti.Avni Aker Stadı'ndaki maçta Trabzonspor'un gollerini Alanzinho ve Colman atarken sarı-kırmızılı takımın golleri ise Baros ve Arda'dan geldi. Karşılaşmanın 82. dakikasında Galatasaray'dan Yaser kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Turkcell Süper Lig'de Ankaragücü'nü Ankara'da 2-0 yenen Sivasspor 49 puanla liderliğini devam ettirirken, dün oynanan karşılaşmada Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş liderin arkasında 48 puanla ikinci durumda bulunuyor.