T24 LogoT24 Logo
Spor

Süper Lig Panorama

Turkcell Süper Lig'de 23. hafta mücadelesinden sonra oluşan tablo, puan durumu ve gelecek haftanın maçları...

12 Mart 2009 02:00

Turkcell Süper Lig'de 23. hafta mücadelesinden sonra oluşan tablo, puan durumu ve gelecek haftanın maçları...

Ligde sahasında Ankaraspor ile 1-1 berabere kalan Sivasspor 46 puanla liderliğini sürdürdü. Hacettepe'yi Delgado, Nobre ve Bobo'nun golleriyle 3-2 yenen Beşiktaş ise puanını 45'e çıkararak averajla ikinci sıraya yükseldi. Konuk ettiği Konyaspor'a 1-0 yenilen Trabzonspor ise üçüncü sıraya geriledi.

Haftanın son maçında deplasmanda Semih ve Alex'in golleriyle Kayserispor'u 2-0 yenen Fenerbahçe puanını 43'e çıkararak averajla 4. sırada yer aldı. 23. haftanın açılış maçında Bursaspor'u Volkan (kendi kalesine) ve Aydın'ın golüyle 2-1 yenen Galatasaray da 43 puanla sarı-lacivertlilerin ardından 5. sırada haftayı tamamladı.

Ligde bu hafta toplam 20 gol kaydedildi. Ayrıca 3 maçı ev sahibi takım, 4 maçı da konuk takım kazanırken, 2 maç ise berabere tamamlandı.

İlgili haberler

Kayseri'de Fener bayramı
Yiğidolar'a Ankara çelmesi
Karadeniz'de gemiler battı
Kartal seriye devam etti
Kocaeli Taner ile direniyor
Gençlerbirliği zorlanmadı
Açılış maçı G.Saray'ın
Denizli'den altın vuruş
Antep'te gülen olmadı
















ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24