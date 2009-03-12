Süper Lig Panorama

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Ligde sahasında Ankaraspor ile 1-1 berabere kalan Sivasspor 46 puanla liderliğini sürdürdü. Hacettepe'yi Delgado, Nobre ve Bobo'nun golleriyle 3-2 yenen Beşiktaş ise puanını 45'e çıkararak averajla ikinci sıraya yükseldi. Konuk ettiği Konyaspor'a 1-0 yenilen Trabzonspor ise üçüncü sıraya geriledi.Haftanın son maçında deplasmanda Semih ve Alex'in golleriyle Kayserispor'u 2-0 yenen Fenerbahçe puanını 43'e çıkararak averajla 4. sırada yer aldı. 23. haftanın açılış maçında Bursaspor'u Volkan (kendi kalesine) ve Aydın'ın golüyle 2-1 yenen Galatasaray da 43 puanla sarı-lacivertlilerin ardından 5. sırada haftayı tamamladı.Ligde bu hafta toplam 20 gol kaydedildi. Ayrıca 3 maçı ev sahibi takım, 4 maçı da konuk takım kazanırken, 2 maç ise berabere tamamlandı.