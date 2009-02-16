Süper Lig Panorama

İnönü'den galibiyet çıkmadı

20. HAFTADA NELER OLMUŞTU?

Galatasaray, Antalyaspor deplasmanından eli boş ayrılırken, haftaya lider giren Sivasspor da Bursa deplasmanından 1 puan çıkartabildi. Haftalardır 3 puana hasret kalan Fenerbahçe sahasında Hacettepepor'u 7 golle geçerken, geçen hafta sarı lacivertli takımı yenen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Ankaraspor'u da yenmeyi başardı.Bursa Atatürk Stadı'nda Bursaspor ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Bursaspor puanını 30'a yükseltirken, Sivasspor da 42 puana çıkmış oldu.Haftanın en önemli maçında ise Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşmada iki takım da birbirine üstünlük sağlayamazken Trabzonspor bu sonuçla puanını 42 yaparak ikinci sıradaki yerini korurken, Beşiktaş ie haftayı 36 puanla 5. sırada kapadı.Turkcell Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Antalyaspor güçlü rakibini 60. dakikada Ahmet Kuru'nun attığı golle mağlup etti.Bu sonuçla ligde kalma mücadelesi veren Antalyaspor rahat bir nefes alırken, şampiyonluk yarışında büyük bir yara daha alan Galatasaray da 37 puanda kaldı.Fenerbahçe sahasında Hacettepespor'u farklı yendi. Kaptan Alex'in(3) yıldızlaştığı maçta, Semih(2), Deivid ve Lugano da attıkları golle taraftarlarını selamladılar: 7-0Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 37'e çıkartırken, Hacettepespor 11 puanda ve son sıradaki yerinde saymya devam etti.