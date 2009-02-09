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Süper Lig Panorama

Turkcell Süper Lig'in 19. haftası tamamlanırken, Sivasspor liderliğini sürdürdü.

09 Şubat 2009 02:00



Turkcell Süper Lig'in 19. haftası tamamlanırken, Sivasspor liderliğini sürdürdü.

Sahasında konuk ettiği Kocaelispor'u 2-0'lık skorla geçen Sivasspor, puanını 41'e çıkararak averajla ilk sıradaki yerini korudu.

Trabzonspor ise sahasında Ankaragücü'nü 90. dakikada attığı golle 2-1 yenmeyi başardı. Bordo-mavili takım, puanını 41'e çıkartarak bu haftayı da averajla 2. sırada tamamladı.

Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kalırken, Beşiktaş, Konyaspor deplasmanından 0-0'lık sonuçla ayrıldı. 19. haftanın son maçında ise Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyesspor'a 2-0 yenilerek 5. yenilgisini aldı.

Ligin 19. haftasında 5 maçı evsahibi takım, 1 mücadeleyi de deplasman takımları kazanırken, 9 karşılaşma ise berabere sonuçlandı ve toplam 21 gol atıldı.

Gol krallığı yarışında Galatasaray'ın Çek yıldızı Milan Baros, 15 golle ilk sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcuyu 11 golle Sivassporlu Mehmet Yıldız, 10 golle Eskişehirsporlu Youla, 9 golle Kocaelisporlu Taner Gülleri ve Gaziantepsporlu Tabata, 8 golle Ankarasporlu Mehmet Çakır, Trabzonsporlu Gökhan Ünal ve Umut Bulut ile Bursasporlu Sercan Yıldırım izliyor.

PUAN DURUMU



ALINAN SONUÇLAR

Gençlerbirliği-Bursaspor: 1-2
Konyaspor-Beşiktaş: 0-0
Trabzonspor-Ankaragücü: 2-1
Gaziantepspor-Ankaraspor: 2-0
Hacettepe-Eskişehirspor: 2-2
Sivasspor-Kocaelispor: 2-0
Galatasaray-Kayserispor: 1-1
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0
Antalyaspor-Denizlispor: 2-1

20. HAFTA

Ligde gelecek hafta ise Antalyaspor-Galatasaray, Eskişehirspor-Gençlerbirliği, Ankaragücü-Gaziantepspor, Bursaspor-Sivasspor, Fenerbahçe-Hacettepe, Ankaraspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Denizlispor-Konyaspor, Kocaelispor-Kayserispor ve Beşiktaş-Trabzonspor maçları yapılacak.


19.HAFTADA NELER OLMUŞTU

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