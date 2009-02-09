Süper Lig Panorama

20. HAFTA



19.HAFTADA NELER OLMUŞTU

Sahasında konuk ettiği Kocaelispor'u 2-0'lık skorla geçen Sivasspor, puanını 41'e çıkararak averajla ilk sıradaki yerini korudu.Trabzonspor ise sahasında Ankaragücü'nü 90. dakikada attığı golle 2-1 yenmeyi başardı. Bordo-mavili takım, puanını 41'e çıkartarak bu haftayı da averajla 2. sırada tamamladı.Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kalırken, Beşiktaş, Konyaspor deplasmanından 0-0'lık sonuçla ayrıldı. 19. haftanın son maçında ise Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyesspor'a 2-0 yenilerek 5. yenilgisini aldı.Ligin 19. haftasında 5 maçı evsahibi takım, 1 mücadeleyi de deplasman takımları kazanırken, 9 karşılaşma ise berabere sonuçlandı ve toplam 21 gol atıldı.Gol krallığı yarışında Galatasaray'ın Çek yıldızı Milan Baros, 15 golle ilk sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcuyu 11 golle Sivassporlu Mehmet Yıldız, 10 golle Eskişehirsporlu Youla, 9 golle Kocaelisporlu Taner Gülleri ve Gaziantepsporlu Tabata, 8 golle Ankarasporlu Mehmet Çakır, Trabzonsporlu Gökhan Ünal ve Umut Bulut ile Bursasporlu Sercan Yıldırım izliyor.PUAN DURUMUGençlerbirliği-1-2Konyaspor-Beşiktaş: 0-0Ankaragücü: 2-1-Ankaraspor: 2-0Hacettepe-Eskişehirspor: 2-2-Kocaelispor: 2-0Galatasaray-Kayserispor: 1-1-Fenerbahçe: 2-0-Denizlispor: 2-1Ligde gelecek hafta ise Antalyaspor-Galatasaray, Eskişehirspor-Gençlerbirliği, Ankaragücü-Gaziantepspor, Bursaspor-Sivasspor, Fenerbahçe-Hacettepe, Ankaraspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Denizlispor-Konyaspor, Kocaelispor-Kayserispor ve Beşiktaş-Trabzonspor maçları yapılacak.