Süper Lig Panorama

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18. HAFTA NELER OLMUŞTU ?

Turkcell Süper Lig’de 18. haftanın ardından iki puan kaybetmesine rağmen Sivasspor liderliğini sürdürürken, Trabzonspor Ankaraspor’u yenerek liderle puanlarını eşitledi fakat averajla ikinci sırada kaldı.Galatasaray, 10 yıldır kaybetmediği Denizli’den yine 3 puanla dönerken zirveyle arasındaki puan farkını da 2’ye indirmiş oldu. Fenerbahçe, Trabzonspor’un ardından sahasında Gaziantepspor’a da diş geçiremedi ve son iki haftada kaybettiği 4 puanla hem moral hem de puan açısında rakiplerinden bir adım geride kaldı. Beşiktaş ise, kupada yendiği Antalyaspor’u ligde de yenerek Fenerbahçe ile puanları eşitledi ve 5. sıraya yükseldi.Haftanın kuşkusuz en dikkat çekici maçı, Trabzonspor ile Ankaraspor arasında oynandı. Zirvenin öenmli iki adayı, Ersun Yanal ve Aykut Kocaman’ı karşı karşıya getiren maçta bordo-mavili ekip 3 puana golcüleri Umut ve Gökhan’ın attığı birer golle ulaştı.Galatasaray ise, Denizlispor’u bir kez daha yenerek son haftalarda üzdüğü taraftarının yüzünü güldürmeyi başardı. Sarı kırmızılı takıma 3 puanı getiren gollerde, Pembe Panter lakaplı Baros ve Nonda imzası vardı.Fenerbahçe, kağıt üstünde Kadıköy’de her zaman favori. Ancak sar lacivertli ekip, önce Trabzonspor ardından da Gaziantepspor’a üstünlük sağlayamadı ve iki haftada 4. puanından oldu. Tartışmaların gündeminde ise Aragones’in Güiza tercihi vardı. Hafta arasında oynanan kupa maçında sergilediği performansla beğeni toplayan takımı bozan İspanyol teknik adamın gelecek haftalarda nasıl bir tercih yapacağı da şimdiden merakla beklenir oldu..Turkcell Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kayserispor ile golsüz berabere kalan Sivasspor, averajla liderliğini sürdürdü.Şampiyonluk mücadelesi veren Sivasspor, Adana 5 Ocak Stadı'nda Kayserispor ile yaptığı maçta golsüz eşitliği bozamayınca haftayı 1 puanla kapadı ve puanını 38'e yükseltti. Deplasmanda Ankaraspor'u Gökhan Ünal ve Umut Bulut'un golleriyle 2-0 yenmeyi başaran Trabzonspor da 38 puana çıkarak Sivasspor ile liderliği paylaştı.Zirve mücadelesini sürdüren 33 puanlı iki takımdan Galatasaray, Denizlispor deplasmanında Baros ve Nonda'nın golleriyle haftayı kayıpsız kapatırken, sahasında Gaziantepspor'u ağırlayan Fenerbahçe, Erman Özgür'ün golüyle geriye düştüğü karşılaşmada, Alex'in golüyle eşitliği sağladı ve 1 puana razı oldu.Haftanın kapanış maçında ise Beşiktaş, sahasında ağırladığı Antalyaspor'u Tello'nun şık golüyle 1-0 yenerek zirve yarışını sürdürdü. Bu galibiyetin ardından 34 puana sahip iki takımdan Fenerbahçe dördüncü, Beşiktaş ise beşinci sırada yer aldı.Ligin 18. haftasında 2 maçı evsahibi takım, 4 mücadeleyi de deplasman takımları kazanırken, 3 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.Gençlerbirliği-Bursaspor, Konyaspor-Beşiktaş, Trabzonspor-Ankaragücü, Gaziantepspor-Ankaraspor, Hacettepe-Eskişehirspor, Sivasspor-Kocaelispor, Galatasaray-Kayserispor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe, Antalyaspor-Denizlispor.Gol krallığı yarışında Galatasaray'ın Çek yıldızı Milan Baros 15 golle ilk sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcuyu 11 golle Sivassporlu Mehmet Yıldız, 9 golle Eskişehirsporlu Youla ve Kocaelisporlu Taner Gülleri, 8 golle Ankarasporlu Mehmet Çakır, Trabzonsporlu Gökhan Ünal, Bursasporlu Sercan Yıldırım ve Gaziantepsporlu Tabata izliyor.