Süper Lig Panorama

LİGDE GÖRÜNÜM





TURKCELL SÜPER LİG PANORAMA



Lider Sivasspor sahasında, haftaya ikinci sırada giren Galatasaray’ı konuk ederken, maçı Yiğidolar kazandı ve bu sezon da yarışta ne kadar iddialı olduklarını bir kez daha kanıtlamış oldu. Aslan ise, deplasman da kaybetme alışkanlığını ligin ikinci yarısında da devam ettirdi.Beşiktaş ise sahasında Denizlispor’u konuk ederken, karşılaşmanın en ‘akılda kalan’ yanı Kratochvil’in kendi kalesi attığı gol değil, Yusuf’un eski takımına karşı yeni takımıyla ilk resmi maçına çıkıyor olmasıydı.Haftanın bir diğer önemli maçında ise Fenerbahçe sahasında Trabzonspor’u konuk etti. Ersun Yanal’ın Kadıköy’de kazanamama hali Trabzonspor başındayken de değişmedi ama sarı-lacivertlilere bu sezon kendi sahasındaki ilk beraberliği tattırdı.Yukarıları zorlayan bir diğer takım Ankaraspor da, sahasında konuk ettiği Konyaspor’dan 3 puanı 3 golle almayı başardı.Haftanın öne çıkan oyuncusu ise Gençlerbirliği’nden Troisi’ydi. Kayserispor ağlarına 3 gol birden atarak hat-trick yapan oyuncu takımının galibiyetinde de önemli rol oynamış oldu.Turkcell Süper Lig'de 17. hafta maçları bugün tamamlandı.16. hafta maçlarının ardından 21 Aralık 2008 tarihinde ara verilen lig maratonu, geçen cuma günü yapılan Ankaraspor-Konyaspor maçıyla start aldı.17. haftanın son maçında bugün Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Devre arasına 4. sırada giren, ancak Ankaraspor'un 4. sıraya yerleşmesiyle 5'inciliğe gerileyen Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 3 puanı da kaçırınca basamak atlayamadı. Golsüz biten maçın ardından Fenerbahçe 33 puan ve averajla 5. sırada yer aldı.Lider Sivasspor'un 2. sıradan takipçisi Trabzonspor ise bu beraberlikle puanını 35'e çıkardı ve 2. sıradaki yerini korudu.Devre arasına lider giren Sivasspor, 17. hafta maçında, 3. sıradan takipçisi Galatasaray'ı konuk etti. 51. dakikada Abdurrahman ve 66. dakikada Sezer'in golleriyle 2-0 galip gelen Sivasspor, 37 puanla birinciliği kaptırmadı. Galatasaray ise 33 puan ve averajla 17. haftada da 3. sırada bulunuyor.Öte yandan haftanın açılış maçında Konyaspor'u konuk eden Ankaraspor, 1. dakikada Mehmet Çakır, 37. dakikada Hürriyet ve 69. dakikada Neca'nın penaltı golüyle 3-0 galip geldi. Ankara ekibi böylece, puanını 33'e çıkardı ve 6. sıradan 4. sıraya yükseldi.Molanın ardından ilk maçına ev sahibi olarak çıkan Beşiktaş, Denizlispor'u 1-0 yenerek 3 puanlık bir başlangıç yaptı. Denizlispor'dan Kratochvil'in kendi kalesine attığı golle 1-0 galip gelen siyah-beyazlı ekip 31 puanla 6. sıradaki yerini korudu.Ligin 17. haftasında 2 maç berabere tamamlanırken, 5 maç ev sahibi takımın, 2 maçta rakip takımın üstünlüğü ile sonuçlandı. Haftanın en farklı galibiyetini, sahasında Hacettepe'yi 4-0 yenen Kocaelispor aldı.Gol krallığı yarışında ilk 2 sırada yer alan isimler değişmedi. Galatasaraylı Milan Baros 14 golle liderliğini korurken, Sivasspor'dan Mehmet Yıldız da 11 golle ikinci sırada yer alıyor.Kocaelispor'dan Taner Gülleri bu hafta Hacettepe filelerine gönderdiği 2 golle, gol sayısını 9'a çıkardı ve 3. sıraya yerleşti. Listede Ankaraspor'dan Mehmet Çakır, Bursasporlu Sercan Yıldırım ve Gaziantepspor'dan Tabata'nın 8 golü bulunuyor.