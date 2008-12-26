Süper Lig Panorama





16. HAFTADA NELER OLMUŞTU...

Lideri, aynı puanla Trabzonspor takip ediyor. Haftanın maçında ise Avrupa Yakası derbisinde gülen taraf ev sahibi ekip Galatasaray olurken, sarı kırmızılı ekip aldığı bu sonuçla puanını 33’e çıkarttı ve üçüncü sırada ilk yarıyı kapattı.Lige kötü başlayan ve Avrupa Kupalarında da istediği sonuçları elde edemeyen Fenerbahçe son 10 haftada yükselttiği performansıyla puanını 32’ye çıkartmayı başardı ve ilk devreyi 32 puanla 4. sırada tamamladı.Antalya deplasmanından 1 puanla dönen Ankaraspor ise 30 puanla ilk beşe girmeyi başaran başkent temsilcisi olarak dikkat çekiyor. Üç büyüklerden ilk beşe giremeyen tek takım ise Beşiktaş oldu. Siyah beyazlı ekip Ali Sam Yen’de aldığı mağlubiyetle sezonun ilk devresini 28 puanla kapatabildi.Turkcell Süper Lig'de 2008-2009 futbol sezonunun ilk devresi bugün yapılan maçlarla tamamlandı.Ligde bu sezon ilk yarı maçları bir hafta eksiğiyle 16. haftada tamamlandı. İlk yarının son maçında Galatasaray ile Beşiktaş karşılaştı. 2008-09 futbol sezonunun son derbisi olma özelliği taşıyan mücadelede sarı-kırmızılı ekip, siyah-beyazlıları 4-2 yendi.Ligin ilk yarısını 34 puana sahip takımlardan Sivasspor averajla ilk sırada tamamlamayı başarırken, aynı puana sahip Trabzonspor ise ikinci sırada yer aldı. Galatasaray 33 puanla üçüncü, 32 puanı bulunan Fenerbahçe de 4. sırada ligin ilk yarını tamamlayan ekip oldu. Ankaraspor 30 puanla 5. sırada, Beşiktaş ise 28 puanla sezonun ilk yarısı 6. sırada yer aldı.Ligde gol krallığında Galatasaray'dan Milan Baros 14 golle ilk sıraya yerleşirken, 11 golü bulunan Sivasspor'dan Mehmet Yıldız ise ikinci sırada bulunuyor. Bu oyuncuyu 8 golle Gaziantepspor'dan Tabata ile 7 golleri bulunan Galatasaray'dan Lincoln, Beşiktaş'tan Nobre, Ankaraspor'dan Mehmet Çakır, Trabzonspor'dan Gökhan Ünal, Bursaspor'dan Sercan Yıldırım ve Kocaelispor'dan Taner Gülleri izledi.Turkcell Süper Lig'de 2008-2009 futbol sezonunun ikinci devresi 23 Ocak 2009'da yapılacak maçla başlayacak.