Süper Lig Panorama

SÜPER LİG'DE 14. HAFTA BÖYLE GEÇTİ...



Turkcell Süper Lig’in 14. haftasını Beşiktaş dışında zirve mücadelesi yapan tüm takımlar kayıpsız kapattı.. Trabzonspor sahasında ligin dibinden kurtulma çabasındaki Kocaelispor’u 2-1 ile geçerken Fenerbahçe son 8 haftalık çıkışını sürdürdü ve deplasmanda Denizlispor’u Emre’nin golüyle geçti.Galatasaray ise başkent günlerinin Ankaragücü ayağında rakibini yenerek zirve takibini sürdürürken Sivasspor İstanbul deplasmanında İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 3–0 gibi net bir skorla geçti… Diğer bir 3-0'lık skor ise Ankara derbisinden geldi, Gençlerbiliği 'kardeş' takımı Hacettepespor'u 3-0 ile geçti.. Ayrıca 3 karşılaşma da 0-0 sona erdi...Haftanın kuşkusuz en çok üzerine konuşulan konusu Beşiktaş’ın sahasında Ankaraspor’a kaybetmesi oldu. Mustafa Denizli ile iddialı açıklamalar yapan Beşiktaş’ın derbi maçın ardından moral için sahaya çıktığı maçta yenilgi alması şok etkisi yarattı. Daha da kötüsü siyah beyazlı takım sahada rakibine teslim ve adeta İnönü’ye çakıldı.14. haftanın diğer bir önemli notu da, deplasman takımlarının elde ettiği başarılardı. 9 maçın oynandığıo haftada 5 takım deplasmanda kazanırken, sahasında galip gelen tek takım da Trabzonspor oldu. Diğer üç karşılaşma ise 0-0'lık skorlarla tamamlandı.Turkcell Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Kocaelispor'u 2-1 yenen Trabzonspor liderliğini sürdürdü.Haftaya 28 puanla lider giren Trabzonspor ile ligin son sırasında yer alan Kocaelispor arasındaki mücadelede, ilk yarı Umut ve Taner'in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere bitti. 70. dakikada Tayfun Cora'nın golüyle 2-1 öne geçen bordo-mavililer, skor üstünlüğünü korumayı bildi ve puanını 31'e çıkararak liderliğini sürdürdü.Ligde son 5 maçta yenilmeyen Ankaragücü ile karşılaşan Galatasaray ise ikinci yarıda 5 dakika içinde Baros (2) ve Kewell'ın golleriyle 3-0 öne geçti. Karşılaşma buskorla tamamlanırken, sarı-kırmızılı takım, bu sezon ligdeki 2. deplasman galibiyetini aldı. Puanını 27'ye yükselten Galatasaray, puan cetvelinde 3. sırada yer alıyor.Geride kalan 14 haftada sahasında maç kaybetmeyen Beşiktaş, son 3 haftada 8 puan yitiren Ankaraspor'u ağırladı. Başkent ekibi, Zapotocny'nin golüne Neca, Sivok (kendi kalesine) ve Bilal'in golleriyle karşılık verdi ve sahadan 3-1 galip ayrıldı. Beşiktaş bu mağlubiyetle 25 puanda kalırken, Ankaraspor 26 puanaçıktı.Haftanın açılış maçında Denizlispor deplasmanına giden Fenerbahçe, yıldız futbolcusu Emre Belözoğlu'nun ligde attığı ilk golle karşılaşmayı 1-0 kazanarak İstanbul'a 3 puanla döndü. 8. galibiyetini elde eden sarı-lacivertli takım, puanını da 26'ya yükseltti.Toplam 17 golün atıldığı ligin 14. haftasında 1 maçı ev sahibi takım, 5 maçı deplasman takımları kazanırken, 3 mücadele ise berabere tamamlandı.Gol krallığı yarışında Sivassporlu Mehmet Yıldız, 11 golle ilk sırada yer alıyor. Bu futbolcuyu 10 golle Galatasaraylı Baros, 7 golle Beşiktaşlı Nobre ve Ankarasporlu Mehmet Çakır, 6 golle de Galatasaraylı Lincoln ve Kewell, Bursasporlu Sercan Yıldırım, Antalyasporlu Sergei Djiehoua, Eskişehirsporlu Youla ile Kocaelisporlu Taner Gülleri izliyor.