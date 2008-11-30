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Süper Lig Panorama

Süper Lig'de haftanın panoramasına ulaşmak için tıklayınız. Puan durumu, gol krallığı ve gelecek haftanın maçları...

30 Kasım 2008 02:00


Turkcell Süper Lig’de 13. hafta geride kaldı. Haftanın kuşkusuz en önemli maçı Kadıköy’de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasıda oynana derbi mücadelesiydi. Sarı lacivertliler derbi maçlarda kazanma refleksini Beşiktaş karşısında da göstererek ligin zirvesinden kopmadığı gibi yarışa da ortak oldu.

Lider Trabzonspor’un Kayseri’de puan kaybettiği haftada elde edilen Beşiktaş galibiyeti, ligin tepesinde heyecanı doruklara çıkarttı. Sivasspor’un da sahasında Gaziantepspor’u yenmesi, Galatasaray’ın da Hacettepe’den 3 puan almasıyla 13. hafta sonunda 6 takım liderlik hesapları yapmaya başladı.
 
Ankaraspor’un sahasında Ankaragücü’ne yenilerek iki hafta önce yükseldiği 2. sıradan 6. sıraya düşmesinde dengelerin ne kadar değişken olduğunu gözler önüne serdi. Özetle ligin ilk yarısının bitimine 4 hafta kala takımlarımıza ‘puan kaybetme tahammülüne sahip olmadıklarını’ hatırlatmak istiyoruz…





LİGDE GÖRÜNÜM

Turkcell Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, haftayı yine beraberlikle kapadı, ancak liderlik koltuğundan vazgeçmedi.

Beşiktaş ile arasındaki puan farkını bu hafta 3'e çıkaran Trabzon ekibi, bu hafta deplasmanda Kayserispor'un konuğu oldu. Karşılaşmadan 1-1 eşitlikle ayrılan Trabzonspor, 2 haftadır galibiyet elde edememesine rağmen birinciliği kimseye kaptırmadı.

Beşiktaş ise bu hafta derbi maçta Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi. Siyah-beyazlı ekip, geçen hafta aldığı Eskişehirspor galibiyetinin de etkisiyle bu puan kaybından fazla etkilenmedi ve averajla 2. sıradaki yerini korudu.

Geçen haftadan golsüz beraberlikle çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe ise bu haftayı galibiyetle kapatarak birer basamak yükseldiler. Fenerbahçe, derbi maçta karşılaştığı Beşiktaş'tan aldığı 3 puan ve averajla 1 basamak atlayarak 5. sıraya yerleşti.

Haftanın son maçında Hacettepe'yi konuk eden Galatasaray ise Baros'un attığı 3 golle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı ve 5. sıradan 4. sıraya terfi etti.

Geçen hafta 3. sırada yer alan Ankaraspor, bu hafta Ankara derbisinde Ankaragücü'ne 1-0 yenilerek, ilk 3'teki yerine veda etti. Haftayı puan alamadan kapatan Ankaraspor, takipçisi Sivasspor'un Gaziantepspor'u 3-0 yenerek elde ettiği 3 puanın da etkisiyle 6. sıraya kadar geriledi. Sivasspor ise Galatasaray'ın hemen üstünde 3. sıraya yerleşti.

Ligde 23 golün atıldığı bu haftada, 5 maçı ev sahibi, 1 maçı da konuk ekip kazanırken, 3 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Ayrıca, Eskişehirspor'un Denizlispor'u 4-3 yendiği maç haftanın en gollü karşılaşması oldu.

13. haftada, gol krallığı yarışında Sivassporlu Mehmet Yıldız 10 golle, bu hafta da ilk sırada yer aldı. Galatasaraylı Baros, haftanın son maçında Hacettepe filelerini tam 3 kez havalandırarak, toplamda 8 gole ulaştı ve gol krallığı yarışında 2. sıraya yerleşti. Ayrıca Beşiktaşlı Nobre ile Ankarasporlu Mehmet Çakır 7'şer golle 3., Galatasaraylı Lincoln, Bursasporlu Sercan Yıldırım, Antalyasporlu Djiehoua ve Eskişehirsporlu Youla da 6'şar golle 4. sırayı paylaştılar.


PUAN DURUMU


GOL KRALLIĞI


GELECEK HAFTA











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