Süper Lig Panorama

Süper Lig’de 11. hafta geride kalırken taşların yerlerine oturmaya başladığını görüyoruz
Turkcell Süper Lig’de 11. hafta geride kalırken puan sıralamasındaki dizilişin takımlarının güçlerine göre şekillenmeye başladığını görüyoruz. Trabzonspor liderliğini Başkent deplasmanından aldığı 3 puanla korurken, Beşiktaş Bursa’dan 1 puan almasına karşın önündeki Ankaraspor’un Kadıköy’den puansız dönemsiyle 2. sıraya yükseldi.
Galatasaray geçen hafta kaybettiği derbiyi sahasında oynadığı İBB maçıyla telafi ederken Fenerbahçe derbinin moraliyle çıktığı Ankaraspor maçından da 3 puan alarak yükselişini sürdürdü. TOPLU SONUÇLAR
Eskişehirspor-Ankaragücü: 1-3 Bursaspor-Beşiktaş: 0-0 Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0 Sivasspor-Konyaspor: 1-0 Gençlerbirliği-Trabzonspor: 0-1 Hacettepe-Gaziantepspor: 0-0
Fenerbahçe-Ankaraspor: 2-0 Kocaelispor-Denizlispor: 3-2 Kayserispor-Antalyaspor: 0-0 12. HAFTANIN PROGRAMI
22 Kasım Cumartesi:
Gaziantepspor-Gençlerbirliği 14.00
Antalyaspor-Kocaelispor 14.00
Ankaragücü-Fenerbahçe 15.00
Ankaraspor-Galatasaray 19.00 23 Kasım Pazar:
Konyaspor-Kayserispor 14.00
Denizlispor-Bursaspor 14.00
İstanbul Bş. Bld.-Hacettepespor 14.00
Trabzonspor-Sivasspor 15.00
Beşiktaş-Eskişehirspor 19.00 GOL KRALLIĞI
Mehmet Yıldız - Sivasspor : 9 gol
Mehmet Çakır - Ankaraspor : 7 gol
Lincoln - Galatasaray : 6 gol
Djiehoua - Antalyaspor : 6 gol
Mert Nobre- Beşiktaş : 5 gol
Alex - Fenerbahçe : 5 gol
Gökhan Ünal - Trabzonspor : 5 gol
Sercan Yıldırım - Bursaspor : 5 gol
Youla - Eskişehirspor : 5 gol
Kewell - Galatasaray : 5 gol