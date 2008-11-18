Süper Lig Panorama

TOPLU SONUÇLAR

Eskişehirspor-Ankaragücü: 1-3

Bursaspor-Beşiktaş: 0-0

Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0

Sivasspor-Konyaspor: 1-0

Gençlerbirliği-Trabzonspor: 0-1

Hacettepe-Gaziantepspor: 0-0





Fenerbahçe-Ankaraspor: 2-0

Kocaelispor-Denizlispor: 3-2

Kayserispor-Antalyaspor: 0-0

12. HAFTANIN PROGRAMI

22 Kasım Cumartesi:

23 Kasım Pazar:

GOL KRALLIĞI

Turkcell Süper Lig’de 11. hafta geride kalırken puan sıralamasındaki dizilişin takımlarının güçlerine göre şekillenmeye başladığını görüyoruz. Trabzonspor liderliğini Başkent deplasmanından aldığı 3 puanla korurken, Beşiktaş Bursa’dan 1 puan almasına karşın önündeki Ankaraspor’un Kadıköy’den puansız dönemsiyle 2. sıraya yükseldi.Galatasaray geçen hafta kaybettiği derbiyi sahasında oynadığı İBB maçıyla telafi ederken Fenerbahçe derbinin moraliyle çıktığı Ankaraspor maçından da 3 puan alarak yükselişini sürdürdü.Gaziantepspor-Gençlerbirliği 14.00Antalyaspor-Kocaelispor 14.00Ankaragücü-Fenerbahçe 15.00Ankaraspor-Galatasaray 19.00Konyaspor-Kayserispor 14.00Denizlispor-Bursaspor 14.00İstanbul Bş. Bld.-Hacettepespor 14.00Trabzonspor-Sivasspor 15.00Beşiktaş-Eskişehirspor 19.00Mehmet Yıldız - Sivasspor : 9 golMehmet Çakır - Ankaraspor : 7 golLincoln - Galatasaray : 6 golDjiehoua - Antalyaspor : 6 golMert Nobre- Beşiktaş : 5 golAlex - Fenerbahçe : 5 golGökhan Ünal - Trabzonspor : 5 golSercan Yıldırım - Bursaspor : 5 golYoula - Eskişehirspor : 5 golKewell - Galatasaray : 5 gol