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Spor

Süper Lig oyuncusu trafik kazası geçirdi

Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un golcü oyuncusu Kweuke trafik kazası geçirdi

16 Kasım 2016 20:58

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Kamerunlu forveti Leonard Kweuke'nin trafik kazası geçirdiği ve durumunun iyi olduğu açıklandı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon'dan Rize istikametine giden Kweuke'nin kullandığı 53 DY 010 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Rize Valiliği karşısında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Kaza sırasında otomobilin hava yastıkları açıldı. Kamerunlu forvet, ambulansla Rize Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kweuke'nin sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir sağlık sorunu olmadığı, tedbir amacıyla müşahede altına alındığı kaydedildi.

Kazanın, golcü oyuncunun saat 17.00'de gerçekleştirilecek antrenman için Mehmet Cengiz Tesisleri'ne giderken meydana geldiği öğrenildi.

 

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