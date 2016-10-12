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Spor

Süper Lig maçları şifresiz mi olacak?

Türkiye Futbol Federasyonu, uygulamanın hayata girmesiyle gelirini katlayacak

12 Ekim 2016 11:48

Süper Lig'in marka değerini arttırmak ve dünyanın her köşesine ulaştırmak isteyen Türkiye Futbol Federasyonu, inanılmaz bir uygulamaya adım atmaya hazırlanıyor. İsmi sır gibi saklanan bir İtalyan firması, futbolseverleri mutlu edecek bir öneri ile geldi. Artık maçlar internet üzerinden bedelsiz olarak izlenebilecek. Reklam izleme zorunluluğu karşılığında tüm futbolseverler, diledikleri maçı anında takip edebilecek.

Sözcü'nün haberine göre; yayın ve reklam gelirleriyle birlikte senede TFF'nin kasasına girmesi beklenen rakam ise 650 milyon Euro'yu bulacak. Böylece kulüpler de gelirlerinin üzerine koymuş olacak.

İsteyen taraftarlar ise belirlenen rakamı ödemesi durumunda maçı televizyondan da internetten de reklamsız olarak takip edebilecek. Türkiye ve dünyanın her köşesindeki taraftarlar Süper Lig maçlarını ücretsiz takip edebilecek. 

Öngörülen anlaşma kapsamında GSM firmaları ile de ortaklık kurulacak. Böylece futbolseverler cep telefonlarından da maçları kesintisiz olarak izleyebilecek.

Maçların her koşulda izlenebilmesini amaçlanırken, bu işten en fazla kârlı çıkacak taraf hiç şüphesiz taraftarlar olacak. Son yayın ihalesinden senelik 450 milyon dolar alan TFF de gelirini katlayacak.

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