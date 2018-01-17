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Spor

Süper Lig lideri Başakşehir, Türkiye Kupası'na veda etti

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Başakşehir, Giresunspor'u 2-1 mağlup etti ancak sonuç Başakşehir'e yetmedi

17 Ocak 2018 23:00

Spor Toto Süper Lig’in şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turu rövanş maçında TFF 1’inci Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor’u konuk etti. İlk maçta 3-1 yenilen Medipol Başakşehir, ikinci maçta 2-1 galip geldi. Giresunspor 2-1 mağlup olsa da ilk mücadeledeki 3-1’lik üstünlükten dolayı kupada çeyrek finale yükseldi.

5’inci dakikada Caicara’nın son çizgide içeri çevirdiği topu Visca ıskaladı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Gökhan İnler’in vuruşuna meşin yuvarlak kalecide kaldı. 13’üncü dakikada Kerim Frei’nin pasında ceza sahasın içinde topla buluşan Adebayor’un vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

25’inci dakikada Korkishko’nun kullandığı kornerde altı pas çizgisi üzerinde yükselen Aykut Demir’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. 31’inci dakikada Dimitriadis’in savunma arkasına attığı topla buluşan Sinan Özkan’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert’te kaldı.

34’üncü dakikada Kerim Frei ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı. Akın Çorap Giresunspor’dan Dodo orta sahaya hızlı çıkarken Kerim Frei müdahalesi sonrası yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Suat Arslanboğa Kerim’e 2’nci sarı kartı gösterdi ve oyun dışında kaldı. 71’inci dakikada Mert Örnek’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Recep Aydın’ın vuruşunda kaleci Mert müdahale etti.

77’nci dakikada Emre Belözoğlu’nun kullandığı serbest vuruşta top Attamah’ın önünde kaldı. Attamah’ın vuruşuna meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1. Maçta başka gol olmadı ve Akın Çorap Giresunspor 2-1’lik mağlubiyete rağmen Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselen takım oldu.

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