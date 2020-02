Süper Lig kulüplerinin tamamı dahil 116 kulüp PFDK'ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2017-2018 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden takımların tümünün, Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden 116 takımın ve alt ligde mücadele eden birçok kulübün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

Federasyon'dan yapılan açıklamalada şöyle denildi:

1- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



2- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b,c,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



3- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4 ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



5- BURSASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



6- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



7- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1, 18/c ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



8- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 18/b, c, ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



9- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 18/b, c, ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



10- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



11- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



12- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



13- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1, 18/c ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



14- KAYSERİSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





15- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 18/b,ç,c ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



16- OSMANLISPOR FUTBOL Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



17- TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



18- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





19- ADANA DEMİRSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



20- ADANASPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1, 18/c ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



21- AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



22- ALTINORDU A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



23- BALIKESİRSPOR BALTOK Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



24- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



25- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 18/b, ç, c ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



26- DENİZLİSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



27- ELAZIĞSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



28- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



29- GAZİANTEPSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1, 18/c ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



30- GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



31- GRANDMEDICAL MANİSASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



32- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





33- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





34- SAMSUNSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



35- AFJET AFYONSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



36- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



37- BANDIRMASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



38- BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



39- BUCASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



40- BUGSAŞSPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



41- ETİMESGUT BELEDİYE SPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



42- EYÜPSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



43- HACETTEPESPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



44- HATAYSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



45- İNEGÖLSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



46- KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



47- KARŞIYAKA Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



48- KASTAMONUSPOR 1966 Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



49- KOCAELİ BİRLİK SPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



50- KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



51- MENEMEN BELEDİYE SPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



52- MERSİN İDMAN YURDU SPOR KULÜBÜ'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4 ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



53- NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



54- NİĞDE BELEDİYESPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



55- OTTOCOOL KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



56- PENDİKSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



57- SANCAKTEPE BELEDİYESPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



58- SARIYER Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



59- SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



60- SİLİVRİSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



61- SİVAS BELEDİYESPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



62- ŞANLIURFASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



63- TOKATSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



64- ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



65- 12 BİNGÖLSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



66- 1461 TRABZON Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



67- ANADOLU BAĞCILARSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



68- ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



69- ANKARA ADLİYESPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



70- ANKARA DEMİRSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



71- AYDINSPOR 1923 Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



72- BATMAN PETROL SPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



73- BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



74- BAYRAMPAŞA Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



75- BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



76- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



77- CİZRESPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



78- ÇANAKKALE DARDANELSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



79- ÇATALCASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



80- ÇORUM BELEDİYESPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



81- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



82- DİYARBEKİR SPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

83- DÜZCESPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



84- ELAZİZ BELEDİYESPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



85- ERBAASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



86- ERZİN BELEDİYESPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



87- GÖLCÜKSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



88- HALİDE EDİP ADIVARSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



89- KARACABEY BİRLİK SPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



90- KAYSERİ ERCİYESSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



91- KEMERSPOR 2003 Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



92- KIRIKHANSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



93- KIZILCABÖLÜKSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



94- KOCAELİSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



95- KOZAN BELEDİYESPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



96- MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



97- MUĞLASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



98- OFSPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



99- ORHANGAZİ BELEDİYESPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



100- PAYASSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



101- PAZARSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



102- SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



103- TARSUS İDMAN YURDUSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



104- TEKİRDAĞSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



105- TİRE 1922 SPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



106- VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



107- YEŞİL BURSA A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



108- YOMRASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





109- DENİZLİ FUTBOL A SPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



110- DERİNCE SPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



111- DERSİMSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



112- KARTALSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



113- KÜTAHYASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



114- MANAVGATSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





115- ORDUSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



116- TÜRK METAL KIRIKKALESPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/4, 12/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



117- TFF'ye tescilli menajer AHMET BULUT'un "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



118- TFF'ye tescilli menajer BATUR ALTIPARMAK'ın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



119- TFF'ye tescilli menajer BİROL TEKİR'in "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



120- TFF'ye tescilli menajer CEMAL TAŞLI'nın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



121- TFF'ye tescilli menajer CENGİZ BAYRAN'ın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



122- TFF'ye tescilli menajer CENK MELİH YAZICI'nın "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



123- TFF'ye tescilli menajer CEYLAN ÇALIŞKAN'ın "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



124- TFF'ye tescilli menajer ÇAĞATAY KORKMAZ'ın "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



125- TFF'ye tescilli menajer DENİZ TÜRKER'in "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





126- TFF'ye tescilli menajer EFGAN ERCİYAS'ın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



127- TFF'ye tescilli menajer ENGİN BEŞEVLİ'nin "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



128- TFF'ye tescilli menajer ENGİN KIRKPINAR'ın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle işlem tarihinde yürürlükte bulunan Futbolcu Temsilcileri Talimatı'nın 11/3, 15/6 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



129- TFF'ye tescilli menajer ERGÜN YÜCEL'in "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



130- TFF'ye tescilli menajer ERDEM ALATAŞ'ın "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



131- TFF'ye tescilli menajer ERDİL ARPACI'nın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



132- TFF'ye tescilli menajer ERDİNÇ ŞEHİT'in "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



133- TFF'ye tescilli menajer GÜDE FAZIL ÖZDEMİR'in "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



134- TFF'ye tescilli menajer HALUK CANATAR'ın "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



135- TFF'ye tescilli menajer HAMDİ CAN ÇOL'un "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



136- TFF'ye tescilli menajer HARUN ARSLAN'ın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



137- TFF'ye tescilli menajer HASAN ÇETİNKAYA'nın "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



138- TFF'ye tescilli menajer HASAN HAKAN HACIBEKTAŞOĞLU'nun "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



139- TFF'ye tescilli menajer HÜSEYİN OK'un "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



140- TFF'ye tescilli menajer MAZLUM ALİ BİLECAN'ın "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



141- TFF'ye tescilli menajer MEHMET ALİ ÇALIŞKAN'ın "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



142- TFF'ye tescilli menajer MURAT YAVAŞGÜL'ün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



143- TFF'ye tescilli menajer MUSTAFA DEMİR'in "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



144- TFF'ye tescilli menajer MUSTAFA DOĞRU'nun "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



145- TFF'ye tescilli menajer MUSTAFA ULAŞ ORTAKAYA'nın "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



146- TFF'ye tescilli menajer NECDET ERGEZEN'in "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



147- TFF'ye tescilli menajer OGÜN ERDEM'in "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



148- TFF'ye tescilli menajer OKTAY KUDAY'ın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



149- TFF'ye tescilli menajer OLGUN AYDIN'ın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



150- TFF'ye tescilli menajer ORÇUN YÜCEL'in "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



151- TFF'ye tescilli menajer ÖMER KORAY UZUN'un "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



152- TFF'ye tescilli menajer ÖNER KARALAR'ın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



153- TFF'ye tescilli menajer ÖZGÜR YAZLAMAZ'ın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





154- TFF'ye tescilli menajer ÖZKAN DOĞAN'ın "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



155- TFF'ye tescilli menajer RIZA VARDAR'ın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



156- TFF'ye tescilli menajer SERDAR ERTEMÇÖZ'ün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



157- TFF'ye tescilli menajer SEZER BRAVO'nun "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



158- TFF'ye tescilli menajer TARIK ÖZASLAN'ın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



159- TFF'ye tescilli menajer TOLGAHAN TUĞLU'nun "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



160- TFF'ye tescilli menajer UĞUR AVADAN'ın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



161- TFF'ye tescilli menajer YALÇIN SARICA'nın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



162- TFF'ye tescilli menajer CUMHUR ENÜR'ün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 4/2, 4/7, ve 9/1. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.