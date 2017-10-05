Süper Lig kulüplerinin kasaları futbolculara çalışıyor!

Forbes Türkiye dergisinin yaptığı araştırmaya göre, Türkiye'de kulüplerin elde ettiği gelirin yüzde 89'u direkt olarak futbolcuların maaşlarına ve bonservislerine harcanıyor.

Süper Lig ekipleri, gelirlerinin çok büyük bir bölümünü bonservis ve maaş ödemelerine harcıyor. Aynı araştırmaya göre futbolcu ihracatıyla öne çıkan Portekiz kulüplerinde bu oran sadece yüzde 27. Alman kulüpleri, gelirlerinin yüzde 55'lik bölümünü bonservis ve maaş ödemelerine ayırırken, İspanya'da bu rakam yüzde 58, Fransa'da %71, astronomik transfer ücretlerinin geçerli olduğu Premier Lig'de ise %72 olarak öne çıkıyor.

Sponsor gelirlerinde lider Beşiktaş

Araştırmada Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sponsorluk gelirleri de ele alındı. Beşiktaş'ın 17,5 milyon Dolar sponsorluk geliri olduğu belirtilirken, Galatasaray'ın 14,5, Fenerbahçe'nin ise sponsorlarından 12 milyon Dolar gelir elde ettiği ifade edildi.