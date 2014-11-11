Süper Lig kulüplerine 100 milyon lira vergi borcu çıkarıldı, cezalar kesildi!

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Süper Lig'deki bazı kulüplerin vergi incelemelerinin tamamlandığını belirterek, "Bu kulüplere 100 milyon lira vergi borcu çıkarıldı ve ayrıca ceza kesildi" dedi.

Bakan Mehmet Şimşek, vergi denetiminde etkinliği ve verimliliği arttırmak amacıyla incelemeye alınacak sektör, konu ve mükellefleri objektif bir yaklaşım olan risk analiz sistemiyle belirlediklerini söyledi. Bu kapsamda, Süper Toto Süper Lig'i yakın izlemeye aldıklarını anlatan Şimşek, kısa süre önce de Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) aracılığıyla ligdeki kulüpleri Maliye'ye geri bildirim konusunda uyardıklarını anlattı.

Vergi Denetim Kurulu'nun (VDK), ligdeki tüm kulüpleri incelemeye aldığını ifade eden Şimşek, "İncelemesi biten kulüplere 100 milyon lira vergi borcu çıkarıldı ve ayrıca ceza kesildi. Mahremiyetten ötürü isimleri açıklamıyorum ama o kulüplerimiz kendilerini biliyor. Hiçbir alan denetimsiz değil. Futbol kulüpleri de vergilerini düzgün ve zamanında ödemek zorunda. Kulüplerden bu cezaları tahsil edeceğiz" diye konuştu.

‘Diğer kulüplerin incelemeleri devam ediyor’

Ligdeki diğer kulüplerin incelemelerinin devam ettiğini bildiren Şimşek, şunları kaydetti:

"VDK tarafından bu alandaki risk analiz çalışmaları, tüm spor kulüpleri ile bu kulüplerin kurdukları iktisadi işletmeler tarafından gerçekleştirilen iş ve işlemlerdeki muhtemel vergi kayıp ve kaçağının tespit edilmesini sağlayacak şekilde devam ediyor. Yapılan çalışma sonuçlarına göre VDK tarafından sektör hakkında ayrıntılı olarak vergi incelemeleri gerçekleştirilecek."

Kulüplerin mali açıdan bir an önce kendilerine çeki düzen vermesi gerektiğini belirten Şimşek, "Biz çoğu kez kulüplerimizi uyardık. Hiçbir sektör 77 milyonun hakkını kayba uğratamaz" ifadelerini kullandı.

‘Menajerler ve sponsorluk anlaşmaları da mercek altında’

Bakan Şimşek, menajerlerin kayıt dışı aldıkları ücretlerin ve sponsorluk anlaşmalarının da mercek altına alındığını belirterek, bu alandaki risk analiz çalışmalarını başlattıklarını açıkladı.

İlk tespitler çerçevesinde menajerlerin, futbolcular ve kulüpler dışında Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) da tahsilat yaptıklarının anlaşıldığını ifade eden Şimşek, "Bu kapsamda yapılacak incelemeler sonucunda ortaya çıkacak vergi tutarının milyonlarca lirayı bulacağını öngörüyoruz" dedi.

Bakan Şimşek, bunların dışında spor kulüpleri tarafından gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmaları üzerinden oluşması muhtemel vergi kayıp ve kaçağın tespitine yönelik çalışmalara da başlandığını sözlerine ekledi.