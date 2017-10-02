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Spor

Süper Lig kulüp başkanları, Beştepe'de

Futbolun yöneticileri Cumhurbaşkanı ile görüştü Ercan ATA  / Ankara,(DHA) -  CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, kulüp başkanları ve yöneticilerini Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti

02 Ekim 2017 19:54

Futbolun yöneticileri Cumhurbaşkanı ile görüştü

Ercan ATA  / Ankara,(DHA) - 

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, kulüp başkanları ve yöneticilerini Beştepe\'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı\'nda kabul etti. Kabulde, kulüpler yasasının üzerinde çalışılması ve yeniden düzenlenmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından istenildiği öğrenilirken, amatör branşlara daha fazla ilgi gösterilmesi kararlaştırıldı. Kulüp yöneticilerinin ayrıca vergi kesintisi ve stopaj oranı konusunda fikir alış verişinde bulundukları da belirtildi.

 

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-Kabulden fotoğraflar

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