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Spor

Süper Lig, Kasımpaşa-Alanya maçı ile başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de verilen ara sona erdi

19 Ocak 2018 21:20

Devre arası kamp çalışmalarının ardından takımlar lige döndü. Süper Lig'in 18'inci haftası bu akşam oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.

İstanbul ekibi Kasımpaşa, haftanın ilk maçında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Mücadele saat 20:00'de başlayacak.

Fenerbahçe, cumartesi günü sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Pazar günü ise lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Bursaspor'la karşılaşacak. Aynı gün Beşiktaş da Antalyaspor'a konuk olacak. Pazartesi günü oynanacak haftanın son mücadelesinde ise Kayserispor, sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

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