Süper Lig 'kart raporu'nda üst sıralarda

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES), UEFA'ya üye 31 federasyonun birinci futbol liglerinde son bir yılı hesaba katarak yaptığı araştırmaya göre, maç başına 5,52 kart gösterilen Yunanistan Süper Ligi, bu konuda zirveye yerleşti.

Yunanistan'ı, 5,51 kartla Romanya Birinci Ligi ve 5,41 kartla Ukrayna Premier Lig takip etti. Hakemlerin maç başına 5,35 kez elini cebine götürdüğü Spor Toto Süper Lig ise 4'üncü sırada yer aldı.

Avrupa'nın 5 büyük ligi olarak değerlendirilen İspanya (La Liga), İngiltere (Premier Lig), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerinden yalnızca 2'si ilk 10'a girdi.

La Liga 5,34 kartla 5'inci, sertliğiyle bilinen Serie A ise 5,04 ile 9'uncu oldu. Bundesliga (4,17) 18'inci, İngiltere Premier Lig (3,99 ) 22'nci ve Ligue 1 (3,89) 25'inci sırada kendilerine yer buldu.