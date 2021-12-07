Süper Lig'in en skorer oyuncusu Anthony Nwakaeme

Süper Lig'in namağlup lideri Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, 6 gol ve 6 asist ile 12 gole direkt katkı sağlayarak ligin en skorer oyuncu oldu.

2018 yılında Trabzonspor 'a transfer olan Nwakaeme, en iyi sezon başlangıcına bordo-mavili takımda bu sezon imza attı. Bordo-mavili takımda 4. sezonu geçiren yıldız oyuncu Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa maçları olmak üzere bordo-mavili takımın hücum hattına önemli katkı sağladı. Yıldız oyuncu forma giydiği 127 maçta 39 golün yanı sıra 35 asiste imza attı.

Heykeli dikildi

Geçtiğimiz günlerde Trabzon'da heykeli dikilen Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Nwakaeme, 2021-2022 sezonuna fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Süper Lig'de ilk dört haftada sırasıyla Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Giresunspor ve Galatasaray ile karşılaşan bordo-mavililerde yıldız oyuncu rakip fileleri 4 maçta da boş geçmemişti. Beş haftalık duraklama dönemi sonrasında Çaykur Rizespor kalesini havalandıran başarılı oyuncu Beşiktaş , Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçlarında skora asistleriyle katkı verirken, son oynanan Adana Demirspor maçında ise 1 gol ve 1 asistle elde edilen 3 puana katkı verdi.

39 puanın 30'una katkı sağladı

Teknik Direktör Abdullah Avcı ile birlikte kariyerinin en iyi sezonunu yaşayan Nijeryalı oyuncu Karadeniz ekibinin elde ettiği 39 puana attığı gollerle ve yaptığı asitlerle 30 puan katkı sağladı.

En skorer oyuncu

Bu sezon performansıyla Trabzonspor'a önemli katkı veren Nwakaeme, Spor Toto Süper Lig'in en skorer oyuncusu oldu. 6 gol ve 6 asist ile 12 gole direkt katkı sağlayan oyuncu bu konuda ligde ilk sırada yer alırken, takım arkadaşı Bakasetas ise 7 gol 3 asist ile 10 gole, Başakşehir'den Edin Visca ve Sivasspor'dan Max Gradel 2 gol ve 8 asistle 10 gole direkt katkı sağlayarak Nwakaeme'yi takip eden isimler oldu.