Süper Lig'in en kötüsü: Fernando Muslera'dan şaşırtan istatistik

Süper Lig'in 7. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera'nın performansı tartışma konusu oldu. Sezon başından beri yaptığı hatalarla eleştirilerin odağı olan Uruguaylı kaleci, pozisyon başına yediği gol oranında ligin en kötüsü konumunda.

Galatasaray'da 10 yılı aşkın süredir forma giyen Fernando Muslera, bu sezonki performansı ve hataları nedeniyle eleştiriliyor.

2-1 kazanılan Göztepe maçında yediği golde kalesini erken boşaltması nedeniyle eleştirilen deneyimli file bekçisi, bu sezonki kötü performansıyla Sarı-kırmızılı camiada endişeye sebep oldu.

35 yaşındaki Uruguaylı kaleci, Süper Lig'de geride kalan 7 haftalık süreçte kalesine gelen 24 gol pozisyonunda 10 gol yedi. Kurtarış yüzdesi %58 olan Muslera, bu alanda ligin en kötü kalecisi konumuna geriledi.

Muslera geçen sezonlarda kurtarış yüzdesini %80'lere çıkarmış ve ligin en iyisi olmuştu.

Galatasaray, ligde 4 maç sonra kazandı

İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, İzmirli renktaşını yenerek Süper Lig'deki 4 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı.

Sezona GZT Giresunspor'u 2-0 ve Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek giren sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Kasımpaşa ve Trabzonspor ile 2-2'lik skorlarla berabere kaldı. Galatasaray, son 2 müsabakada da Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 ve Yukatel Kayserispor'a ise 3-0 mağlup oldu.

Ligin 7. haftasında Göztepe'yi konuk eden sarı-kırmızılılar, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve 4 maçlık galibiyet hasretini bitirdi. Galatasaray, ligde 2 müsabaka sonra da gol sevinci yaşadı.