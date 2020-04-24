Kulüpler Birliği Başkanı Sepil: En muhtemel senaryo liglerin 12-13-14 Haziran'da başlayıp 26 Temmuz'da bitmesi

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen ligler ile ilgili, "Şu anda en muhtemel senaryo liglerin 12-13-14 Haziran'da başlayıp 26 Temmuz'da bitmesi" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Süper Lig kulüp başkanları video konferans yöntemiyle toplandı.

Kulüpler Birliği Başkanı Sepil, toplantının ardından Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

"Bu zorlu bir süreç, bunu hepimizin anlaması gerekiyor. Bu sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde sporun ne zaman başlayacağı tartışılıyor. Bununla ilgili öngörü yapmak da oldukça zor. Bu konudaki sorumluluk TFF'dedir" diyen Sepil, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile gerçekleştirdikleri görüşmeye atıfta bulunarak şunları kaydetti:

"Nihat Başkanımız bir takım öngörülerde bulundu ve bilgiler verdi. Kendisinin söyledikleri bu ay sonunda tekrar toplantı yapılması şeklindeydi. Bu toplantıda en önemlisi karar verici olan Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'yla yapılacak istişarelerdi. Onlarla yapılan istişareler üzerinde futbol maçlarının ne zaman başlanacağı konusunda fikir ortaya çıkacak. Senaryolar üzerinden bilgiler aldık. Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de maçların bitirilmesiyle ilgili yüksek bir irade var. Bugünkü şartlara göre en temel senaryo 12-13-14 Haziran'da başlaması ve 26 Temmuz'da bitmesi..."

Sepil, "Maçlar seyircisiz mi oynanacak?" şeklindeki soru üzerine de şu ifadeleri kullandı:

"Federasyon Başkanı maçların tek bir şehirde oynanmasının mümkün olmadığını aktardı. Maçlar muhtemel olarak seyircisiz olabilir. Maçlar oynanması gereken şehirlerde, takımların bulunduğu şehirlerde oynanması."