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Spor

Süper Lig hakemleri kampa giriyor

Turkcell Süper Lig'de bu hafta görev alacak hakemler, yarın Silivri'de kampa alınacak.

18 Mart 2009 02:00

Turkcell Süper Lig'de bu hafta görev alacak hakemler, yarın Silivri'de kampa alınacak.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, ligde bu hafta görevli olan hakemlerin, Klassis Golf Hotel'de, Futbol Geliştirme Merkezi Direktörü Ahmet Güvener ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Oğuz Sarvan önderliğinde, 3 gün kamp yapacağı bildirildi.

Kamp ile hakemleri maçlara daha iyi hazırlamak ve motive etmenin, antrenmanlarını doğa ile iç içe ve sakin bir ortamda yapmalarını sağlamanın hedeflendiği kaydedilirken, doktor ve fizyoterapistler kontrolünde gerçekleştirilecek kampın, periyodik olarak lig bitimine kadar sürdürüleceği ve basına kapalı olacağı ifade edildi.

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