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Spor

Süper Lig hakemi Özgür Yankaya, Amatör Lig maçında görevlendirildi

Yankaya, en son Trabzonspor - Kasımpaşa maçına verdiği kararlar sebebiyle eleştirilmişti

16 Ocak 2016 16:43

Edirne bölgesi hakemlerinden Özgür Yankaya, Süper Lig'de yönettiği karşılaşmaların ardından ilk kez Süper Amatör Ligi maçında görevlendirildi.

DHA'dan Engin Özmen'in haberine göre Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Edirne Şubesi tarafından açıklanan hakem listesine göre Yankaya, Edirne'nin Uzunköprü İlçesi'nde Pazar günü saat 14.00'da oynanacak olan ve 'Uzunköprü derbisi' olarak anılan Süper Amatör Ligi 10. haftasındaki Uzunköprüspor ile Kasımspor arasındaki müsabakada düdük çalacak. Yankaya'nın yardımcılıklarını Barış Düşova ile Sabri Kalem yapacak.

 

MHK cezalandırdı

 

Spor Toto Süper Lig'de en son geçtiğimiz Aralık ayında Kasımpaşa ile Trabzonspor'un 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi yöneten Yankaya, verdiği kararlar ve penaltı pozisyonları nedeniyle eleştirilmişti. MHK, Yankaya'yı cezalandırarak Süper Lig'de ikinci yarısının ilk haftasında görev vermedi ve Süper Amatör Ligi karşılaşmasına atadı.

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