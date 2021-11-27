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Spor

Süper Lig hakemi Koronavirüs'e yakalandı

TFF, Süper Lig'de görev alan bir yardımcı hakeminin Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı"

27 Kasım 2021 10:20

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de görev yapan bir yardımcı hakemin yapılan PCR testinin pozitif çıktığını açıkladı.

TFF’nin açıklaması şöyle;

“Bir Süper Lig Yardımcı hakemimizin 25.11.2021 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır.

Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. İzolasyon süreci başlayan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

TFF Sağlık Kurulu”

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