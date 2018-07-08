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Spor

Süper Lig fikstürü yarın çekiliyor

Fikstür çekimine TFF yetkilileri ile Süper Lig kulüplerinin temsilcileri katılacak

08 Temmuz 2018 13:59

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu fikstür çekimi yarın gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in adı verilen sezonun fikstür çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te başlayacak.

Fikstür çekimine TFF yetkilileri ile Süper Lig kulüplerinin temsilcileri katılacak.

Süper Lig'de yeni sezon 10, 11, 12 ve 13 Ağustos'ta oynanacak müsabakalarla başlayacak. Lig, 26 Mayıs 2019'da yapılacak maçlarla sona erecek.

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