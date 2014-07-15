Süper Lig fikstürü belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 2014-2015 sezonu fikstürü, İstanbul Ayazağa'daki Digiturk stüdyolarında düzenlenen törenle çekildi.

Fikstür seçimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile Süper Lig kulüplerinin başkan ve temsilcileri katıldı.

18 takımın 34 hafta boyunca mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon, 29-30-31 Ağustos tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Bu sezonki planlamada ligin ilk devresi, 17. hafta oynanacak müsabakalar beklenmeden, 2-3-4 Ocak 2015 tarihlerinde yapılacak 16. hafta maçlarının ardından tamamlanacak.

İlk devrenin son haftası olan 17. hafta karşılaşmaları, 23-24-25 Ocak 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek ve sezonun ikinci yarısı bu haftadan itibaren start alacak. Toplam 34 haftalık maraton, 31 Mayıs 2015'te tamamlanacak.

İlk hafta Fenerbahçe kendi sahasında Kardemir Karabükspor'u misafir ederken, Galatasaray ve Beşiktaş ilk hafta maçlarına misafir olarak gidecek.

Beşiktaş, Mersin İdmanyurdu'na, Galatasaray ise Bursaspor'a konuk olacak.

Derbiler ise 6. Hafta oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçıyla başlayacak. 8. Hafta Beşiktaş - Fenerbahçe, 16. Hafta Beşiktaş - Galatasaray, 23. Hafta Fenerbahçe - Galatasaray, 25. Hafta Fenerbahçe - Beşiktaş ve 33. Hafta Galatasaray - Beşiktaş arasında oynanacak.

34 Haftanın fikstürü

1. Hafta

Fenerbahçe - Kardemir Karabükspor

İstanbul Başakşehir - Kasımpaşa

Balıkesirspor - Akhisar Belediye

Sivasspor - Gaziantepspor

Mersin İdmanyurdu - Beşiktaş

Kayseri Erciyesspor - Trabzonspor

Eskişehirspor - Torku Konyaspor

Bursaspor - Galatasaray

Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği

2. Hafta

Beşiktaş - Çaykur Rizespor

Gençlerbirliği - Bursaspor

Trabzonspor - Fenerbahçe

Torku Konyaspor - Balıkesirspor

Akhisar Belediye - Sivasspor

Kasımpaşa - Mersin İdmanyurdu

Gaziantepspor - Kayseri Erciyesspor

Galatasaray - Eskişehirspor

Kardemir Karabükspor - İstanbul Başakşehir

3. Hafta

Kasımpaşa - Kardemir Karabükspor

Fenerbahçe - Gaziantepspor

Kayseri Erciyesspor - Akhisar Belediye

Bursaspor - Beşiktaş

İstanbul Başakşehir - Trabzonspor

Sivasspor - Torku Konyaspor

Balıkesirspor - Galatasaray

Mersin İdmanyurdu - Çaykur Rizespor

Eskişehirspor - Gençlerbirliği

4. Hafta

Çaykur Rizespor - Bursaspor

Akhisar Belediye - Fenerbahçe

Gençlerbirliği - Balıkesirspor

Galatasaray - Sivasspor

Kardemir Karabükspor - Mersin İdmanyurdu

Beşiktaş - Eskişehirspor

Torku Konyaspor - Kayseri Erciyesspor

Trabzonspor - Kasımpaşa

Gaziantepspor - İstanbul Başakşehir

5. Hafta

Kasımpaşa - Gaziantepspor

İstanbul Başakşehir - Akhisar Belediye

Balıkesirspor - Beşiktaş

Kardemir Karabükspor - Trabzonspor

Mersin İdmanyurdu - Bursaspor

Fenerbahçe - Torku Konyaspor

Kayseri Erciyesspor - Galatasaray

Eskişehirspor - Çaykur Rizespor

Sivasspor - Gençlerbirliği

6. Hafta

Galatasaray - Fenerbahçe

Çaykur Rizespor - Balıkesirspor

Beşiktaş - Sivasspor

Trabzonspor - Mersin İdmanyurdu

Gençlerbirliği - Kayseri Erciyesspor

Akhisar Belediye - Kasımpaşa

Bursaspor - Eskişehirspor

Gaziantepspor - Kardemir Karabükspor

Torku Konyaspor - İstanbul Başakşehir

7. Hafta

Mersin İdmanyurdu - Eskişehirspor

Trabzonspor - Gaziantepspor

Kardemir Karabükspor - Akhisar Belediye

Kayseri Erciyesspor - Beşiktaş

Fenerbahçe - Gençlerbirliği

İstanbul Başakşehir - Galatasaray

Sivasspor - Çaykur Rizespor

Balıkesirspor - Bursaspor

Kasımpaşa - Torku Konyaspor

8. Hafta

Beşiktaş - Fenerbahçe

Akhisar Belediye - Trabzonspor

Bursaspor - Sivasspor

Gaziantepspor - Mersin İdmanyurdu

Eskişehirspor - Balıkesirspor

Torku Konyaspor - Kardemir Karabükspor

Çaykur Rizespor - Kayseri Erciyesspor

Galatasaray - Kasımpaşa

Gençlerbirliği - İstanbul Başakşehir

9. Hafta

Sivasspor - Eskişehirspor

Gaziantepspor - Akhisar Belediye

İstanbul Başakşehir - Beşiktaş

Mersin İdmanyurdu - Balıkesirspor

Trabzonspor - Torku Konyaspor

Kayseri Erciyesspor - Bursaspor

Kardemir Karabükspor - Galatasaray

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

Kasımpaşa - Gençlerbirliği

10. Hafta

Galatasaray - Trabzonspor

Bursaspor - Fenerbahçe

Balıkesirspor - Sivasspor

Akhisar Belediye - Mersin İdmanyurdu

Torku Konyaspor - Gaziantepspor

Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor

Beşiktaş - Kasımpaşa

Eskişehirspor - Kayseri Erciyesspor

Çaykur Rizespor - İstanbul Başakşehir

11. Hafta

Fenerbahçe - Eskişehirspor

Kayseri Erciyesspor - Balıkesirspor

Mersin İdmanyurdu - Sivasspor

Kardemir Karabükspor - Beşiktaş

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor

Trabzonspor - Gençlerbirliği

Gaziantepspor - Galatasaray

Akhisar Belediye - Torku Konyaspor

İstanbul Başakşehir - Bursaspor

12. Hafta

Balıkesirspor - Fenerbahçe

Beşiktaş - Trabzonspor

Sivasspor - Kayseri Erciyesspor

Galatasaray - Akhisar Belediye

Gençlerbirliği - Gaziantepspor

Torku Konyaspor - Mersin İdmanyurdu

Çaykur Rizespor - Kardemir Karabükspor

Bursaspor - Kasımpaşa

Eskişehirspor - İstanbul Başakşehir

13. Hafta

Trabzonspor - Çaykur Rizespor

Mersin İdmanyurdu - Kayseri Erciyesspor

Kasımpaşa - Eskişehirspor

Fenerbahçe - Sivasspor

Gaziantepspor - Beşiktaş

İstanbul Başakşehir - Balıkesirspor

Kardemir Karabükspor - Bursaspor

Akhisar Belediye - Gençlerbirliği

Torku Konyaspor - Galatasaray

14. Hafta

Gençlerbirliği - Torku Konyaspor

Kayseri Erciyesspor - Fenerbahçe

Bursaspor - Trabzonspor

Beşiktaş - Akhisar Belediye

Çaykur Rizespor - Gaziantepspor

Galatasaray - Mersin İdmanyurdu

Eskişehirspor - Kardemir Karabükspor

Balıkesirspor - Kasımpaşa

Sivasspor - İstanbul Başakşehir

15. Hafta

İstanbul Başakşehir - Kayseri Erciyesspor

Kasımpaşa - Sivasspor

Trabzonspor - Eskişehirspor

Fenerbahçe - Mersin İdmanyurdu

Kardemir Karabükspor - Balıkesirspor

Torku Konyaspor - Beşiktaş

Gaziantepspor - Bursaspor

Gençlerbirliği - Galatasaray

Akhisar Belediye - Çaykur Rizespor

16. Hafta

Mersin İdmanyurdu - Gençlerbirliği

Çaykur Rizespor - Torku Konyaspor

Beşiktaş - Galatasaray

Balıkesirspor - Trabzonspor

Eskişehirspor - Gaziantepspor

Bursaspor - Akhisar Belediye

Sivasspor - Kardemir Karabükspor

Kayseri Erciyesspor - Kasımpaşa

Fenerbahçe - İstanbul Başakşehir

17. Hafta

Galatasaray - Çaykur Rizespor

Kardemir Karabükspor - Kayseri Erciyesspor

Akhisar Belediye - Eskişehirspor

Trabzonspor - Sivasspor

İstanbul Başakşehir - Mersin İdmanyurdu

Gençlerbirliği - Beşiktaş

Kasımpaşa - Fenerbahçe

Gaziantepspor - Balıkesirspor

Torku Konyaspor - Bursaspor

18. Hafta

Galatasaray - Bursaspor

Akhisar Belediye - Balıkesirspor

Kardemir Karabükspor - Fenerbahçe

Beşiktaş - Mersin İdmanyurdu

Gaziantepspor - Sivasspor

Torku Konyaspor - Eskişehirspor

Trabzonspor - Kayseri Erciyesspor

Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor

Kasımpaşa - İstanbul Başakşehir

19. Hafta

Mersin İdmanyurdu - Kasımpaşa

İstanbul Başakşehir - Kardemir Karabükspor

Sivasspor - Akhisar Belediye

Kayseri Erciyesspor - Gaziantepspor

Çaykur Rizespor - Beşiktaş

Balıkesirspor - Torku Konyaspor

Fenerbahçe - Trabzonspor

Eskişehirspor - Galatasaray

Bursaspor - Gençlerbirliği

20. Hafta

Beşiktaş - Bursaspor

Gaziantepspor - Fenerbahçe

Galatasaray - Balıkesirspor

Torku Konyaspor - Sivasspor

Çaykur Rizespor - Mersin İdmanyurdu

Gençlerbirliği - Eskişehirspor

Kardemir Karabükspor - Kasımpaşa

Akhisar Belediye - Kayseri Erciyesspor

Trabzonspor - İstanbul Başakşehir

21. Hafta

Bursaspor - Çaykur Rizespor

Mersin İdmanyurdu - Kardemir Karabükspor

İstanbul Başakşehir - Gaziantepspor

Fenerbahçe - Akhisar Belediye

Eskişehirspor - Beşiktaş

Kayseri Erciyesspor - Torku Konyaspor

Kasımpaşa - Trabzonspor

Sivasspor - Galatasaray

Balıkesirspor - Gençlerbirliği

22. Hafta

Torku Konyaspor - Fenerbahçe

Beşiktaş - Balıkesirspor

Gençlerbirliği - Sivasspor

Bursaspor - Mersin İdmanyurdu

Trabzonspor - Kardemir Karabükspor

Çaykur Rizespor - Eskişehirspor

Galatasaray - Kayseri Erciyesspor

Gaziantepspor - Kasımpaşa

Akhisar Belediye - İstanbul Başakşehir

23. Hafta

Kardemir Karabükspor - Gaziantepspor

Kasımpaşa - Akhisar Belediye

Sivasspor - Beşiktaş

Mersin İdmanyurdu - Trabzonspor

Balıkesirspor - Çaykur Rizespor

Kayseri Erciyesspor - Gençlerbirliği

Fenerbahçe - Galatasaray

Eskişehirspor - Bursaspor

İstanbul Başakşehir - Torku Konyaspor

24. Hafta

Gaziantepspor - Trabzonspor

Gençlerbirliği - Fenerbahçe

Bursaspor - Balıkesirspor

Çaykur Rizespor - Sivasspor

Eskişehirspor - Mersin İdmanyurdu

Torku Konyaspor - Kasımpaşa

Beşiktaş - Kayseri Erciyesspor

Akhisar Belediye - Kardemir Karabükspor

Galatasaray - İstanbul Başakşehir

25. Hafta

Balıkesirspor - Eskişehirspor

Mersin İdmanyurdu - Gaziantepspor

Trabzonspor - Akhisar Belediye

Fenerbahçe - Beşiktaş

Kardemir Karabükspor - Torku Konyaspor

Sivasspor - Bursaspor

Kasımpaşa - Galatasaray

İstanbul Başakşehir - Gençlerbirliği

Kayseri Erciyesspor - Çaykur Rizespor

26. Hafta

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

Torku Konyaspor - Trabzonspor

Akhisar Belediye - Gaziantepspor

Balıkesirspor - Mersin İdmanyurdu

Galatasaray - Kardemir Karabükspor

Gençlerbirliği - Kasımpaşa

Eskişehirspor - Sivasspor

Bursaspor - Kayseri Erciyesspor

Beşiktaş - İstanbul Başakşehir

27. Hafta

İstanbul Başakşehir - Çaykur Rizespor

Kayseri Erciyesspor - Eskişehirspor

Mersin İdmanyurdu - Akhisar Belediye

Gaziantepspor - Torku Konyaspor

Kasımpaşa - Beşiktaş

Sivasspor - Balıkesirspor

Kardemir Karabükspor - Gençlerbirliği

Trabzonspor - Galatasaray

Fenerbahçe - Bursaspor

28. Hafta

Eskişehirspor - Fenerbahçe

Gençlerbirliği - Trabzonspor

Torku Konyaspor - Akhisar Belediye

Sivasspor - Mersin İdmanyurdu

Galatasaray - Gaziantepspor

Beşiktaş - Kardemir Karabükspor

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa

Balıkesirspor - Kayseri Erciyesspor

Bursaspor - İstanbul Başakşehir

29. Hafta

Kayseri Erciyesspor - Sivasspor

İstanbul Başakşehir - Eskişehirspor

Mersin İdmanyurdu - Torku Konyaspor

Trabzonspor - Beşiktaş

Fenerbahçe - Balıkesirspor

Akhisar Belediye - Galatasaray

Kasımpaşa - Bursaspor

Kardemir Karabükspor - Çaykur Rizespor

Gaziantepspor - Gençlerbirliği

30. Hafta

Galatasaray - Torku Konyaspor

Sivasspor - Fenerbahçe

Çaykur Rizespor - Trabzonspor

Bursaspor - Kardemir Karabükspor

Eskişehirspor - Kasımpaşa

Beşiktaş - Gaziantepspor

Kayseri Erciyesspor - Mersin İdmanyurdu

Gençlerbirliği - Akhisar Belediye

Balıkesirspor - İstanbul Başakşehir

31. Hafta

İstanbul Başakşehir - Sivasspor

Kasımpaşa - Balıkesirspor

Kardemir Karabükspor - Eskişehirspor

Fenerbahçe - Kayseri Erciyesspor

Akhisar Belediye - Beşiktaş

Trabzonspor - Bursaspor

Mersin İdmanyurdu - Galatasaray

Torku Konyaspor - Gençlerbirliği

Gaziantepspor - Çaykur Rizespor

32. Hafta

Galatasaray - Gençlerbirliği

Mersin İdmanyurdu - Fenerbahçe

Beşiktaş - Torku Konyaspor

Eskişehirspor - Trabzonspor

Sivasspor - Kasımpaşa

Balıkesirspor - Kardemir Karabükspor

Bursaspor - Gaziantepspor

Çaykur Rizespor - Akhisar Belediye

Kayseri Erciyesspor - İstanbul Başakşehir

33. Hafta

Gençlerbirliği - Mersin İdmanyurdu

Gaziantepspor - Eskişehirspor

Kardemir Karabükspor - Sivasspor

Kasımpaşa - Kayseri Erciyesspor

İstanbul Başakşehir - Fenerbahçe

Trabzonspor - Balıkesirspor

Galatasaray - Beşiktaş

Torku Konyaspor - Çaykur Rizespor

Akhisar Belediye - Bursaspor

34. Hafta

Bursaspor - Torku Konyaspor

Çaykur Rizespor - Galatasaray

Beşiktaş - Gençlerbirliği

Sivasspor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Kasımpaşa

Kayseri Erciyesspor - Kardemir Karabükspor

Balıkesirspor - Gaziantepspor

Eskişehirspor - Akhisar Belediye

Mersin İdmanyurdu - İstanbul Başakşehir