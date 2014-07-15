Süper Lig fikstürü belli oldu

15 Temmuz 2014 19:12
Spor Toto Süper Lig'de 2014-2015 sezonu fikstürü, İstanbul Ayazağa'daki Digiturk stüdyolarında düzenlenen törenle çekildi.
Fikstür seçimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile Süper Lig kulüplerinin başkan ve temsilcileri katıldı.
18 takımın 34 hafta boyunca mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon, 29-30-31 Ağustos tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Bu sezonki planlamada ligin ilk devresi, 17. hafta oynanacak müsabakalar beklenmeden, 2-3-4 Ocak 2015 tarihlerinde yapılacak 16. hafta maçlarının ardından tamamlanacak.
İlk devrenin son haftası olan 17. hafta karşılaşmaları, 23-24-25 Ocak 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek ve sezonun ikinci yarısı bu haftadan itibaren start alacak. Toplam 34 haftalık maraton, 31 Mayıs 2015'te tamamlanacak.
İlk hafta Fenerbahçe kendi sahasında Kardemir Karabükspor'u misafir ederken, Galatasaray ve Beşiktaş ilk hafta maçlarına misafir olarak gidecek.
Beşiktaş, Mersin İdmanyurdu'na, Galatasaray ise Bursaspor'a konuk olacak.
Derbiler ise 6. Hafta oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçıyla başlayacak. 8. Hafta Beşiktaş - Fenerbahçe, 16. Hafta Beşiktaş - Galatasaray, 23. Hafta Fenerbahçe - Galatasaray, 25. Hafta Fenerbahçe - Beşiktaş ve 33. Hafta Galatasaray - Beşiktaş arasında oynanacak.
1. Hafta
Fenerbahçe - Kardemir Karabükspor
İstanbul Başakşehir - Kasımpaşa
Balıkesirspor - Akhisar Belediye
Sivasspor - Gaziantepspor
Mersin İdmanyurdu - Beşiktaş
Kayseri Erciyesspor - Trabzonspor
Eskişehirspor - Torku Konyaspor
Bursaspor - Galatasaray
Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği
2. Hafta
Beşiktaş - Çaykur Rizespor
Gençlerbirliği - Bursaspor
Trabzonspor - Fenerbahçe
Torku Konyaspor - Balıkesirspor
Akhisar Belediye - Sivasspor
Kasımpaşa - Mersin İdmanyurdu
Gaziantepspor - Kayseri Erciyesspor
Galatasaray - Eskişehirspor
Kardemir Karabükspor - İstanbul Başakşehir
3. Hafta
Kasımpaşa - Kardemir Karabükspor
Fenerbahçe - Gaziantepspor
Kayseri Erciyesspor - Akhisar Belediye
Bursaspor - Beşiktaş
İstanbul Başakşehir - Trabzonspor
Sivasspor - Torku Konyaspor
Balıkesirspor - Galatasaray
Mersin İdmanyurdu - Çaykur Rizespor
Eskişehirspor - Gençlerbirliği
4. Hafta
Çaykur Rizespor - Bursaspor
Akhisar Belediye - Fenerbahçe
Gençlerbirliği - Balıkesirspor
Galatasaray - Sivasspor
Kardemir Karabükspor - Mersin İdmanyurdu
Beşiktaş - Eskişehirspor
Torku Konyaspor - Kayseri Erciyesspor
Trabzonspor - Kasımpaşa
Gaziantepspor - İstanbul Başakşehir
5. Hafta
Kasımpaşa - Gaziantepspor
İstanbul Başakşehir - Akhisar Belediye
Balıkesirspor - Beşiktaş
Kardemir Karabükspor - Trabzonspor
Mersin İdmanyurdu - Bursaspor
Fenerbahçe - Torku Konyaspor
Kayseri Erciyesspor - Galatasaray
Eskişehirspor - Çaykur Rizespor
Sivasspor - Gençlerbirliği
6. Hafta
Galatasaray - Fenerbahçe
Çaykur Rizespor - Balıkesirspor
Beşiktaş - Sivasspor
Trabzonspor - Mersin İdmanyurdu
Gençlerbirliği - Kayseri Erciyesspor
Akhisar Belediye - Kasımpaşa
Bursaspor - Eskişehirspor
Gaziantepspor - Kardemir Karabükspor
Torku Konyaspor - İstanbul Başakşehir
7. Hafta
Mersin İdmanyurdu - Eskişehirspor
Trabzonspor - Gaziantepspor
Kardemir Karabükspor - Akhisar Belediye
Kayseri Erciyesspor - Beşiktaş
Fenerbahçe - Gençlerbirliği
İstanbul Başakşehir - Galatasaray
Sivasspor - Çaykur Rizespor
Balıkesirspor - Bursaspor
Kasımpaşa - Torku Konyaspor
8. Hafta
Beşiktaş - Fenerbahçe
Akhisar Belediye - Trabzonspor
Bursaspor - Sivasspor
Gaziantepspor - Mersin İdmanyurdu
Eskişehirspor - Balıkesirspor
Torku Konyaspor - Kardemir Karabükspor
Çaykur Rizespor - Kayseri Erciyesspor
Galatasaray - Kasımpaşa
Gençlerbirliği - İstanbul Başakşehir
9. Hafta
Sivasspor - Eskişehirspor
Gaziantepspor - Akhisar Belediye
İstanbul Başakşehir - Beşiktaş
Mersin İdmanyurdu - Balıkesirspor
Trabzonspor - Torku Konyaspor
Kayseri Erciyesspor - Bursaspor
Kardemir Karabükspor - Galatasaray
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
Kasımpaşa - Gençlerbirliği
10. Hafta
Galatasaray - Trabzonspor
Bursaspor - Fenerbahçe
Balıkesirspor - Sivasspor
Akhisar Belediye - Mersin İdmanyurdu
Torku Konyaspor - Gaziantepspor
Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor
Beşiktaş - Kasımpaşa
Eskişehirspor - Kayseri Erciyesspor
Çaykur Rizespor - İstanbul Başakşehir
11. Hafta
Fenerbahçe - Eskişehirspor
Kayseri Erciyesspor - Balıkesirspor
Mersin İdmanyurdu - Sivasspor
Kardemir Karabükspor - Beşiktaş
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
Trabzonspor - Gençlerbirliği
Gaziantepspor - Galatasaray
Akhisar Belediye - Torku Konyaspor
İstanbul Başakşehir - Bursaspor
12. Hafta
Balıkesirspor - Fenerbahçe
Beşiktaş - Trabzonspor
Sivasspor - Kayseri Erciyesspor
Galatasaray - Akhisar Belediye
Gençlerbirliği - Gaziantepspor
Torku Konyaspor - Mersin İdmanyurdu
Çaykur Rizespor - Kardemir Karabükspor
Bursaspor - Kasımpaşa
Eskişehirspor - İstanbul Başakşehir
13. Hafta
Trabzonspor - Çaykur Rizespor
Mersin İdmanyurdu - Kayseri Erciyesspor
Kasımpaşa - Eskişehirspor
Fenerbahçe - Sivasspor
Gaziantepspor - Beşiktaş
İstanbul Başakşehir - Balıkesirspor
Kardemir Karabükspor - Bursaspor
Akhisar Belediye - Gençlerbirliği
Torku Konyaspor - Galatasaray
14. Hafta
Gençlerbirliği - Torku Konyaspor
Kayseri Erciyesspor - Fenerbahçe
Bursaspor - Trabzonspor
Beşiktaş - Akhisar Belediye
Çaykur Rizespor - Gaziantepspor
Galatasaray - Mersin İdmanyurdu
Eskişehirspor - Kardemir Karabükspor
Balıkesirspor - Kasımpaşa
Sivasspor - İstanbul Başakşehir
15. Hafta
İstanbul Başakşehir - Kayseri Erciyesspor
Kasımpaşa - Sivasspor
Trabzonspor - Eskişehirspor
Fenerbahçe - Mersin İdmanyurdu
Kardemir Karabükspor - Balıkesirspor
Torku Konyaspor - Beşiktaş
Gaziantepspor - Bursaspor
Gençlerbirliği - Galatasaray
Akhisar Belediye - Çaykur Rizespor
16. Hafta
Mersin İdmanyurdu - Gençlerbirliği
Çaykur Rizespor - Torku Konyaspor
Beşiktaş - Galatasaray
Balıkesirspor - Trabzonspor
Eskişehirspor - Gaziantepspor
Bursaspor - Akhisar Belediye
Sivasspor - Kardemir Karabükspor
Kayseri Erciyesspor - Kasımpaşa
Fenerbahçe - İstanbul Başakşehir
17. Hafta
Galatasaray - Çaykur Rizespor
Kardemir Karabükspor - Kayseri Erciyesspor
Akhisar Belediye - Eskişehirspor
Trabzonspor - Sivasspor
İstanbul Başakşehir - Mersin İdmanyurdu
Gençlerbirliği - Beşiktaş
Kasımpaşa - Fenerbahçe
Gaziantepspor - Balıkesirspor
Torku Konyaspor - Bursaspor
18. Hafta
Galatasaray - Bursaspor
Akhisar Belediye - Balıkesirspor
Kardemir Karabükspor - Fenerbahçe
Beşiktaş - Mersin İdmanyurdu
Gaziantepspor - Sivasspor
Torku Konyaspor - Eskişehirspor
Trabzonspor - Kayseri Erciyesspor
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
Kasımpaşa - İstanbul Başakşehir
19. Hafta
Mersin İdmanyurdu - Kasımpaşa
İstanbul Başakşehir - Kardemir Karabükspor
Sivasspor - Akhisar Belediye
Kayseri Erciyesspor - Gaziantepspor
Çaykur Rizespor - Beşiktaş
Balıkesirspor - Torku Konyaspor
Fenerbahçe - Trabzonspor
Eskişehirspor - Galatasaray
Bursaspor - Gençlerbirliği
20. Hafta
Beşiktaş - Bursaspor
Gaziantepspor - Fenerbahçe
Galatasaray - Balıkesirspor
Torku Konyaspor - Sivasspor
Çaykur Rizespor - Mersin İdmanyurdu
Gençlerbirliği - Eskişehirspor
Kardemir Karabükspor - Kasımpaşa
Akhisar Belediye - Kayseri Erciyesspor
Trabzonspor - İstanbul Başakşehir
21. Hafta
Bursaspor - Çaykur Rizespor
Mersin İdmanyurdu - Kardemir Karabükspor
İstanbul Başakşehir - Gaziantepspor
Fenerbahçe - Akhisar Belediye
Eskişehirspor - Beşiktaş
Kayseri Erciyesspor - Torku Konyaspor
Kasımpaşa - Trabzonspor
Sivasspor - Galatasaray
Balıkesirspor - Gençlerbirliği
22. Hafta
Torku Konyaspor - Fenerbahçe
Beşiktaş - Balıkesirspor
Gençlerbirliği - Sivasspor
Bursaspor - Mersin İdmanyurdu
Trabzonspor - Kardemir Karabükspor
Çaykur Rizespor - Eskişehirspor
Galatasaray - Kayseri Erciyesspor
Gaziantepspor - Kasımpaşa
Akhisar Belediye - İstanbul Başakşehir
23. Hafta
Kardemir Karabükspor - Gaziantepspor
Kasımpaşa - Akhisar Belediye
Sivasspor - Beşiktaş
Mersin İdmanyurdu - Trabzonspor
Balıkesirspor - Çaykur Rizespor
Kayseri Erciyesspor - Gençlerbirliği
Fenerbahçe - Galatasaray
Eskişehirspor - Bursaspor
İstanbul Başakşehir - Torku Konyaspor
24. Hafta
Gaziantepspor - Trabzonspor
Gençlerbirliği - Fenerbahçe
Bursaspor - Balıkesirspor
Çaykur Rizespor - Sivasspor
Eskişehirspor - Mersin İdmanyurdu
Torku Konyaspor - Kasımpaşa
Beşiktaş - Kayseri Erciyesspor
Akhisar Belediye - Kardemir Karabükspor
Galatasaray - İstanbul Başakşehir
25. Hafta
Balıkesirspor - Eskişehirspor
Mersin İdmanyurdu - Gaziantepspor
Trabzonspor - Akhisar Belediye
Fenerbahçe - Beşiktaş
Kardemir Karabükspor - Torku Konyaspor
Sivasspor - Bursaspor
Kasımpaşa - Galatasaray
İstanbul Başakşehir - Gençlerbirliği
Kayseri Erciyesspor - Çaykur Rizespor
26. Hafta
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
Torku Konyaspor - Trabzonspor
Akhisar Belediye - Gaziantepspor
Balıkesirspor - Mersin İdmanyurdu
Galatasaray - Kardemir Karabükspor
Gençlerbirliği - Kasımpaşa
Eskişehirspor - Sivasspor
Bursaspor - Kayseri Erciyesspor
Beşiktaş - İstanbul Başakşehir
27. Hafta
İstanbul Başakşehir - Çaykur Rizespor
Kayseri Erciyesspor - Eskişehirspor
Mersin İdmanyurdu - Akhisar Belediye
Gaziantepspor - Torku Konyaspor
Kasımpaşa - Beşiktaş
Sivasspor - Balıkesirspor
Kardemir Karabükspor - Gençlerbirliği
Trabzonspor - Galatasaray
Fenerbahçe - Bursaspor
28. Hafta
Eskişehirspor - Fenerbahçe
Gençlerbirliği - Trabzonspor
Torku Konyaspor - Akhisar Belediye
Sivasspor - Mersin İdmanyurdu
Galatasaray - Gaziantepspor
Beşiktaş - Kardemir Karabükspor
Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
Balıkesirspor - Kayseri Erciyesspor
Bursaspor - İstanbul Başakşehir
29. Hafta
Kayseri Erciyesspor - Sivasspor
İstanbul Başakşehir - Eskişehirspor
Mersin İdmanyurdu - Torku Konyaspor
Trabzonspor - Beşiktaş
Fenerbahçe - Balıkesirspor
Akhisar Belediye - Galatasaray
Kasımpaşa - Bursaspor
Kardemir Karabükspor - Çaykur Rizespor
Gaziantepspor - Gençlerbirliği
30. Hafta
Galatasaray - Torku Konyaspor
Sivasspor - Fenerbahçe
Çaykur Rizespor - Trabzonspor
Bursaspor - Kardemir Karabükspor
Eskişehirspor - Kasımpaşa
Beşiktaş - Gaziantepspor
Kayseri Erciyesspor - Mersin İdmanyurdu
Gençlerbirliği - Akhisar Belediye
Balıkesirspor - İstanbul Başakşehir
31. Hafta
İstanbul Başakşehir - Sivasspor
Kasımpaşa - Balıkesirspor
Kardemir Karabükspor - Eskişehirspor
Fenerbahçe - Kayseri Erciyesspor
Akhisar Belediye - Beşiktaş
Trabzonspor - Bursaspor
Mersin İdmanyurdu - Galatasaray
Torku Konyaspor - Gençlerbirliği
Gaziantepspor - Çaykur Rizespor
32. Hafta
Galatasaray - Gençlerbirliği
Mersin İdmanyurdu - Fenerbahçe
Beşiktaş - Torku Konyaspor
Eskişehirspor - Trabzonspor
Sivasspor - Kasımpaşa
Balıkesirspor - Kardemir Karabükspor
Bursaspor - Gaziantepspor
Çaykur Rizespor - Akhisar Belediye
Kayseri Erciyesspor - İstanbul Başakşehir
33. Hafta
Gençlerbirliği - Mersin İdmanyurdu
Gaziantepspor - Eskişehirspor
Kardemir Karabükspor - Sivasspor
Kasımpaşa - Kayseri Erciyesspor
İstanbul Başakşehir - Fenerbahçe
Trabzonspor - Balıkesirspor
Galatasaray - Beşiktaş
Torku Konyaspor - Çaykur Rizespor
Akhisar Belediye - Bursaspor
34. Hafta
Bursaspor - Torku Konyaspor
Çaykur Rizespor - Galatasaray
Beşiktaş - Gençlerbirliği
Sivasspor - Trabzonspor
Fenerbahçe - Kasımpaşa
Kayseri Erciyesspor - Kardemir Karabükspor
Balıkesirspor - Gaziantepspor
Eskişehirspor - Akhisar Belediye
Mersin İdmanyurdu - İstanbul Başakşehir
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