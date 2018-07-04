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Spor

Süper Lig fikstürü 9 Temmuz'da çekilecek

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları başladı

04 Temmuz 2018 21:26

Yeni sezon öncesinde profesyonel liglerde fikstür çekim tarihleri belli oldu.

2018-2019 Sezonu Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi 9 Temmuz Pazartesi günü yapılacak. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.

Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 10 Temmuz Salı günü saat 15.30'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşecek.

TFF 2. ve 3. Lig'de fikstür çekimi, 17 Temmuz Salı günü saat 15.30'da yine TFF'nin Riva'daki merkezinde yapılacak.

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