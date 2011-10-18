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Spor

Süper Lig, Facebook'ta 3. sırada

Result Sports'un web sitesinde yayınlanan "Sosyal Medya ve Spor" araştırmasına göre Türkiye Süper Lig'i...

18 Ekim 2011 03:00

T24 - Result Sports'un web sitesinde yayınlanan "Sosyal Medya ve Spor" araştırmasına göre Türkiye Süper Lig'i Facebook'ta Premier League ve La Liga'nın ardından 3. sırada yer aldı.

Araştırmaya göre tüm Türkiye Süper Lig ekiplerine Eylül ayında sadece 250 bin fanatik eklendi. 



Galatasaray, Eylül ayında Facebook'taki fan sayısını 87 bin 188 kişi artırdı. Fenerbahçe ise fan sayısını 101 bin 403 kişi artırdı.

Trabzonspor ise 25 bin yeni fana kavuştu. Sıralamada Beşiktaş 4. oldu.

Süper Lig'de Facebook fan sayısı en düşük ekipleri İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Kardemir Karabükspor oldu. 

Eylül ayında Facebook'taki fan sayısı düşen takımlar ise Ankaragücü ve Sivasspor. 

Süper Lig, Avrupa Ligleri arasında Premier Leauge ve La Liga'nın ardından 3. sırada yer alıyor.

Süper Lig, Eylül ayı içinde ise taraftar sayısı en çok artan 5. lig konumunda.


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