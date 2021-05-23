Süper Lig ekibinden Balotelli'ye teklif

Süper Lig'e 26 yıl sonra çıkan Adana Demirspor; yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı. Kulüp Başkanı Murat Sancak, dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli'ye yaptıkları teklifi açıkladı.

26 yıl sonra Süper Lig'e yükselerek Adana Demirspor, yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kulüp Başkanı Murat Sancak, A Spor'a gelişmeler hakkında bilgi verirken, "Taraftarlar merak etmesin, önemli transferler yapacağız. Bu takımı yukarı çıkaracağız" derken dünyaca ünlü yıldız Mario Balotelli'ye teklif yaptıklarını duyurdu.

"Kolay bir transfer değil"

İtalyan golcünün transferinin zor olduğunu söyleyen Sancak, "Mario Balotelli ile görüştük. Kolay bir transfer değil. Uğraşıyoruz ama zor bir transfer. Balotelli'den cevap bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon İtalya Serie B takımlarından Monza'da forma giyen Balotelli, beklenen performansı sergileyemedi ve 14 maçta forma giyip 6 gol kaydetti.