Süper Lig'e hoca dayanmıyor; 8 haftada, 8 teknik direktörle yollar ayrıldı

Dünyada en çok teknik direktör değişikliği yaşanan lig durumundaki Türkiye'de, Süper Lig'in sadece 8 haftası geride kalırken, 8 teknik direktör ile yollar ayrıldı.

İşte 2021-2022 sezonunda gönderilen teknik direktörler...

Kasımpaşa, ligini ilk haftasında genç teknik direktör Şenol Can ile yolları ayırdı. 38 yaşındaki antrenörün pro lisansı olmadığı için bu ayrılığın yaşandığı iddia edildi.

Kayserispor da ligin ilk haftasında teknik direktörünü değiştirdi. İlk maçta Altay'a 3-0 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Yalçın Koşukavak'ın görevine son verdi.

Adana Demirspor da geçen sezon Süper Lig'e yükselen Samet Aybaba'ya 3 hafta sabretti. Balotelli'yi yedek bırakan ve erken oyundan alan Aybaba, bu sebeple gönderildi.

İzmir ekibi Göztepe, 3 haftada 2 puan alabilen Ünal Karaman'la yolları ayırdı. Karaman, geçen sezonun son bölümünde Göztepe'de iyi işler yapmıştı.

Aytemiz Alanyaspor da geçen sezon özellikle büyük takımlara karşı oynattığı cesur futbolla alkış toplayan Çağdaş Atan'la 3 hafta çalıştı. Atan, 1 galibiyet ve 2 yenilgili karnesiyle Alanya'ya veda etti.

Rizespor da 6 haftada galibiyet göremeyen Bülent Uygun'un görevine son verdi. Uygun, geçen sezon 'düşecek' denilen Rizespor'u kümede tutmuştu.

Başakşehir'de 8 haftada 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet gören Aykut Kocaman, Karagümrük maçı sonrası istifa ettiğini açıkladı. Göreve Emre Belözoğlu geldi.

Yeni Malatyaspor'da son 5 maçtan yenik ayrılan İrfan Buz'la yollar ayrıldı.