Süper Lig'e dönen Erzurumspor, Tolga Ciğerci ve Mehmet Ekici'yi istiyor

Erzurumspor, Tolga Ciğerci ve Mehmet Ekici transferleri için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor!

Bir sezon aradan sonra Süper Lig'e geri dönmeyi başaran B.B.Erzurumspor'da yönetim bu kez temkinli.

Mavi-beyazlılar transferde kaliteli isimlere yöneldi. Bu doğrultuda Fenerbahçe'de gözden çıkarılan oyuncuları hedef alan Erzurumspor, sözleşmeleri sona eren ve bonservislerini ellerinde bulunduran Tolga Ciğerci ile Mehmet Ekici'yi gündemine aldı.

Ayrıca sarı-lacivertlilerde sözleşmeleri devam eden, ancak takımda yer bulması beklenmeyen Murat Sağlam ve Alper Potuk için de kiralama teklifi yapılacak.

Tolga Ciğerci'nin menajeriyle temas kuran ve prensipte önemli mesafe kateden B.B.Erzurumspor, Sivasspor'un da yakından ilgilendiği Ekici için ise görüşmelerini sürdürüyor.