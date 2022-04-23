Süper Lig'den küme düşen ikinci takım Göztepe oldu

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK ile Göztepe karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi ve bu sonuçla birlikte Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un ardından Süper Lig'den düşen ikinci takım Göztepe oldu.

Göztepe, 90+2. dakikada Adis Jahovic'in golüyle öne geçti. Golden önce hakem atışı direkt kaleye vurdu ve üst direkten dönen topu Jahovic tamamlayarak golü attı.

Göztepeli oyuncular, bu pozisyonun gol olması nedeniyle santradan sonra Gaziantep'in gol atmasına izin verdiler. 90+6. dakikada Joao topu filelere gönderdi.

Gaziantep'te kazanılan penaltıyı 90+9. dakikada Muhammed Demir bilerek dışarı vurdu ve ardından maç sona erdi.

Süper Lig'de 22 Ocak'tan itibaren puan alamayan Göztepe, 27 puanda kaldı ve 5 sezonluk Süper Lig macerasının ardından Spor Toto 1. Lig'e düştü.

19 yıl sonra tekrar düştüler

En son diğer İzmir temsilcisi Altay'la 2002-2003'te Süper Lig'e veda eden sarı-kırmızılı ekip amatör kümeye kadar geriledikten sonra 2016-2017 sezonu bitiminde tekrar Süper Lig vizesi almıştı.

İzmir temsilcisi bu sezon 30. kez mücadele ettiği Süper Lig'de daha önce 1976-1977, 1979-1980, 1981-1982, 1999-2000 ve 2002-2003 sezonlarında küme düşmüştü.

Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Gaziantep FK, puanını 42 yaptı.

Gaziantep FK gelecek hafta Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Göztepe ise Çaykur Rizespor ile prestij maçına çıkacak.

Dakika dakika tarihi anlar

90+3. dakikada Recep Niyaz'ın faul yaptığı gerekçesiyle kırmızı siyahlı futbolcular topu bıraktı, ancak topu bir anda önünde bulan Jahovic takımını öne geçirdi. 0-1

90+4. dakikada ise Göztepe'li oyuncular attıkları golü etik bulmayarak Gaziantep FK'li oyunculara kaleyi açtı. Topu santra çizgisinden alan Figueiredo boş kaleye golü attı. 1-1

90+4 dakikada kaleci Arda Özçimen'in müdahalesi sonrası Kitsiou, yerde kaldı. Hakem Mustafa Kürşad Filiz, penaltı noktasını gösterdi.

90+4 dakikada topun başına geçen Muhammet Demir kırmızı-siyahlı taraftarın isteği doğrultusunda topu dışarı attı.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.