Süper Lig'den 6 kulüp ve 3 futbolcu PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk raporlarını açıkladı.

Yukatel Kayserispor "çirkin ve kötü tezahürat", Altay ve İttifak Holding Konyaspor "saha olayları", Adana Demirspor ve Galatasaray "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Trabzonspor ise "çirkin ve kötü tezahürat" ile "saha olayları" gerekçesiyle disiplin kuruluna gönderildi.

Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Gaziantep Futbol Kulübü oyuncusu Papy Djillobodji'nin "hakaret", Konyaspor maçında kırmızı kart gören Cherif Ndiaye ve Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı Cyle Larin'in de "kural dışı hareketi" sebebiyle cezalandırılması istendi.