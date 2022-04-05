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Spor

Süper Lig'den 6 kulüp ve 3 futbolcu PFDK'ye sevk edildi

05 Nisan 2022 22:09

TFF Hukuk Müşavirliği Kayserispor, Altay, Konyaspor, Adana Demirspor, Galatasaray ve Trabzonspor'u PFDK'ye sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk raporlarını açıkladı.

Yukatel Kayserispor "çirkin ve kötü tezahürat", Altay ve İttifak Holding Konyaspor "saha olayları", Adana Demirspor ve Galatasaray "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.  

Trabzonspor ise "çirkin ve kötü tezahürat" ile "saha olayları" gerekçesiyle disiplin kuruluna gönderildi.

Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Gaziantep Futbol Kulübü oyuncusu Papy Djillobodji'nin "hakaret", Konyaspor maçında kırmızı kart gören Cherif Ndiaye ve Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı Cyle Larin'in de "kural dışı hareketi" sebebiyle cezalandırılması istendi. 

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