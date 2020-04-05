Süper Lig'den 54 futbolcuya sokağa çıkmak yasak!

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle 1 Ocak 2000 ve üstü doğumlulara konan sokağa çıkma yasağı futbol dünyasının yıldız adaylarını da vurdu.

Dünyayı etkisi altına alan ve herkesi eve hapseden Koronavirüs nedeniyle hükümetlerin aldığı tedbirler artıyor.



Türkiye'de de 65 yaş ve üzerinden sonra önceki akşam 1 Ocak 2000 ve üstü doğumlu tüm genç ve çocuklara sokağa çıkma yasağı getirildi.



Sabah'ın haberine göre bu yasak Süper Lig'de forma giyen yıldız adaylarını da etkiledi. 18 takımın A kadrosunda yer alan 54 genç isim dünden itibaren sokağa çıkma yasağı ile karşı karşıya kaldı.

En çok Ankaragücü etkilendi

Kadrosunda 6, 1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlu olan Ankaragücü yasaktan en çok etkilenen takım oldu. Onu 5 oyuncu ile Göztepe takip etti.



Trabzon, Galatasaray , Beşiktaş, Kasımpaşa ve Kayseri'nin kadrosunda yasaktan etkilenen 4'er oyuncu var. Fenerbahçe'de Allahyar, Galatasaray'da Yunus Akgün, Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz yasaktan etkilenen isimler.



Kayserispor formasıyla 15 yaşında sahaya çıkan ve Süper Lig'de oynayan en genç oyuncu olan Emre Demir de sokağa çıkamayacak. Yasaktan en az etkilenen takımlar ise Alanya ve Başakşehir.