Süper Lig'de "üç büyükler" yıllar sonra ilk kez aynı puanda

Beşiktaş’ın sahasında Konyaspor’u son dakikalarda bulduğu golle 1-0 mağlup etmesinin ardından Süper Lig’in puan tablosunda ilginç bir durum ortaya çıktı. Böylelikle "üç büyük" takım yıllar sonra ilk kez 48 puanla ilk üç sırayı paylaştı.

24. hafta karşılaşmalarını tamamlayan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe aynı sayıda maç oynadı, galibiyet elde etti, beraberlik aldı ve 48’er puana ulaştı.

Büyük tesadüf

Bununla birlikte zirve yarışı veren Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, sezonların ikinci yarıları dikkate alındığında, Süper Lig’de 1992-1993 sezonunun 20. haftasından bu yana ilk defa bir haftayı aynı puanla tamamladı.