Süper Lig'de takımlar, son 5 yılda 182 kez teknik direktör değiştirdi

Süper Lig’de yer alan takımlar teknik direktör konusunda istikrar sağlamakta zorlanıyor. Ligde yer alan 21 takım, son beş yıl içerisinde toplamda 182 kez teknik direktör değişikliğine gitti.

Teknik direktörler, başlarına geçtikleri takımlarda kalıcı olmakta güçlük çekiyor. Son 5 yıldaki sayılar baz alındığında, lig ortalaması olarak takım başına teknik direktör değişikliği sayısı neredeyse dokuz olurken, bir yıl ölçeğinde hesaplandığında ortalama olarak bir takım neredeyse iki kez teknik patronunu değiştirdi.

Socrates YouTube kanalında yayımlanan Oyna Devam programında yer alan bilgiye göre, geçen beş yıl içinde ligde, teknik direktör değişikliğine gitmeyen takım bulunmazken en fazla değişikliği yapan kulüp ise Denizlispor (16) oldu.

Onları 14 değişiklikle Ankaragücü, 13 değişiklikle Fatih Karagümrük ve Kayserispor izledi.

En az teknik direktör değişikliğine giden takımlar ise Beşiktaş (3), Başakşehir (3), Galatasaray (4) oldu.

Son beş sezondur şampiyonluk ve kupa hasreti çeken Fenerbahçe’de ise 7 kez değişikliğe gidildi.

İşte son 5 yılda takımların teknik direktör sayılarının listesi:

Denizlispor | 16

Ankaragücü | 14

Fatih Karagümrük | 13

Kayserispor | 13

Gençlerbirliği | 11

Erzurumspor | 11

Göztepe | 10

Antalyaspor | 10

Gaziantep FK | 9

Kasımpaşa | 9

Çaykur Rizespor | 8

Konyaspor | 8

Trabzonspor | 8

Yeni Malatyaspor | 7

Sivasspor | 7

Fenerbahçe | 7

Alanyaspor | 6

Hatayspor | 5

Galatasaray | 4

Başakşehir | 3

Beşiktaş | 3