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Spor

Süper Lig de taciz var!

Fenerbahçe - Eskişehir maçını izleyenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı! Eskişehir'in kaptanı, kaleci Volkan'a öyle bir hareket yaptı ki

06 Nisan 2009 03:00

Fenerbahçe - Eskişehir maçını izleyenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı! Eskişehir'in kaptanı Özbayraktar, kaleci Volkan'a öyle bir hareket yaptı ki

Medyafaresi.com'un haberine göre; Eskişehirspor'un kaptanı Serdar Özbayraktar, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'e yaptığı hareketle herkesi şaşkına çevirdi. Serdar'ın, Fenerbahçe ceza sahasındaki bir pozisyonda Volkan Demirel'e yaptığı hareket Lig TV kameralarına yansıdı.



'Cangele bana 6 kez parmak attı'

Vatan gazetesinin haberine göre; Beşiktaşlı İbrahim Toraman’ın, Kayseri maçında ’taciz’e uğradığı ortaya çıktı! Siyah-beyazlıların önceki gün İnönü’de oynadığı maçın ardından Kayserili Cangele’yi Mustafa Denizli’ye şikâyet eden Toraman “Sık sık Cangele’yle tartıştık, kusura bakmayın. Fakat bana 6 kez parmak attı. Böyle bir terbiyesizlik olur mu? Gerçekten kendimi zor tuttum” isyanında bulundu.
Denizli ise “Aferin.. Zaten ben de atılacaksın diye çok korktum. Bunlar ne yazık ki futbolun içinde var” diyerek, oyuncusunu teselli etti.

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