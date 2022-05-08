Süper Lig'de sezonun son derbisi; Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk ediyor

Süper Lig'in 36. haftası sezonun son derbisine sahne olacak. Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek. Derbi, saat 19.00'da başlayacak ve maçı hakem Arda kardeşler yönetecek. Müsabaka, beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Bu sezon ligde umduğunu bulamayan ve 3. teknik direktör olarak Valerien Ismael'i 5 hafta önce göreve getiren Beşiktaş'ın tek düşüncesi, Fenerbahçe'yi yenerek ligde ilk beşe girmek. Siyah beyazlılar, Avrupa için kalan 3 maçını kazanıp Alanyaspor ve Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek.

Ligi ilk dörtte bitirmesi halinde Avrupa biletini alacak olan Kartal için bir diğer ihtimal de Trabzonspor'un kupayı alması ve kendisinin de ligi beşinci sırada bitirmesi olacak. Ezeli rekabete bu sebepler de eklendiğinde, Beşiktaş derbide galip gelmek istiyor.

Siyah beyazlılar, Valerien Ismael'in teknik direktörlüğe gelmesinden sonra oynadığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Ligde önemli bir çıkışa imza atan ve 11 maçlık yenilmezlik serisinde 31 puan toplayan Fenerbahçe ise üst üste 7 maçını da kazanmayı bildi.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 3. sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un 4 puan önünde 68 puanla giriyor.

Fenerbahçe, derbiyi kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmeyi hem de lig ikinciliğinde yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Serdar, Welinton, Umut, Kenan, Josef, Emirhan İlkhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi.

Fenerbahçe: Altay, Sangare, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Mert Hakan, İrfan Can, Zajc, Rossi, Serdar Dursun.

Fenerbahçe'de sakat ve cezalı futbolcular

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 6 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Attila Szalai, Dimitris Pelkas, Miguel Crespo, Kim Min-jae ve Arda Güler derbide forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında 4 oyuncu yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Bright Osayi Samuel, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş'ta sakat ve cezalı futbolcular

Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı öncesinde Montero ve Valentin Rosier kart cezalısı, Domagoj Vida ise hem sakat hem de babasının rahatsızlığından dolayı ülkesine gittiği için derbide yer alamayacak.

Gökhan Töre ve Mehmet Topal da sakatlıkları sebebiyle maç kadrosuna dahil edilmeyecek.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 355. randevuda karşı karşıya gelecek.

355. randevu

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türk futbol tarihinde daha önce 354 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 98 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 95 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Rekabette Fenerbahçe'nin 491 golüne, Beşiktaş 450 golle karşılık verdi.

İki takım arasındaki lig maçları

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 131 kez karşı karşıya geldi.

Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 47, Beşiktaş 41 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 43 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Her iki takımın lig maçlarındaki gol sayısı da geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'de Beşiktaş'ın 4-3 kazandığı maçla eşitlendi. İki ekip de birbirlerine 150'şer gol attı.

Geçen sezon Beşiktaş yenilmedi

İki takım arasında geçen sezon oynanan maçları Beşiktaş mağlubiyet almadan tamamladı.

Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbide Cyle Larin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Beşiktaş, rakibini Vincent Aboubakar (2), Necip Uysal ve Fabrice N'Sakala'nın golleriyle 4-3 yendi. Siyah-beyazlı takım, bu sonuçla 18 yıl sonra Kadıköy'den galibiyetle dönmeyi başardı.

Sezonun ikinci yarısında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.

İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında oynanan maç ise 2-2 eşitlikle sona erdi.



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