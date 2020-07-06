Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son düzlükte: İşte güncel puan durumu

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftası zirvedeki heyecan dolu karşılaşmalarda devam etti. Süper Lig’in bitimine son dört hafta kala şampiyonluk için mücadele eden Galatasaray ve Trabzonspor’un maçı nefesleri kesti. Ligde Başakşehir 63 puanla zirvede yer alıyor. Trabzonspor Galatasaray galibiyetiyle farkı yeniden 2 puana indirdi ve rakibine yaklaştı. Trabzonspor önümüzdeki 3 hafta fikstürde Başakşehir’i takip edecek.

Bordo mavililer önce Başakşehir’in oynadığı Antalyaspor daha sonra Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor maçlarına çıkacak. Beşiktaş Kayserispor deplasmanında 3 puanı alırsa Galatasaray’ı geçerek 4’üncü sıraya çıkacak.

İşte Süper Lig 30. hafta güncel puan durumu, maç sonuçları ve kalan maçlar…

Maç sonuçları (30. hafta)

Denizlispor – Gaziantepspor: 0-1

Malatyaspor – Gençlerbirliği: 0-0

Ankaragücü – Alanyaspor: 1-4

Antalyaspor – Başakşehir: 0-2

Fenerbahçe – Göztepe: 2-1

Kasımpaşa – Sivasspor: 0-0

Konyaspor – Rizespor: 1-0

Galatasaray – Trabzonspor: 1-3

Kayserispor – Beşiktaş: –