Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

İddaa risk yönetimi, Süper Lig'de 15. hafta itibarıyla şampiyonluk oranlarını güncelledi. En yakın rakibinden 12 puan önde olan Trabzonspor açık ara favori.

Süper Lig'de 15. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Lider Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u 2-0'lık skorla devirmiş, Fenerbahçe ise sahasında Çaykur Rizespor'u 4-0'lık skorla mağlup etmişti. Şampiyonluğun diğer adayları Beşiktaş ve Galatasaray ise haftayı beraberlikle kapatmıştı.

İşte oynanan bu karşılaşmaların ardından güncellenen şampiyonluk oranları:

Trabzonspor: 1.25

Fenerbahçe: 4.75

Galatasaray: 12.00

Beşiktaş: 12.00