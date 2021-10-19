Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 9. hafta maçları sonrasında iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe favori gösteriliyor.
İddaa’da Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi. Süper Lig'de 9. hafta maçları dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.
Süper Lig'de 9. hafta sonuçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe , 290 oranla zirvede yer aldı. Beşiktaş ve lider Trabzonspor'a 3.20 oran verilirken, Galatasaray ise 4.30 oran verildi.
Süper Lig şampiyonluk oranları
Fenerbahçe - 2,90
Beşiktaş - 3,20
Trabzonspor - 3,20
Galatasaray - 4,30
Süper Lig şampiyonluk oranları (Geçen hafta)
Beşiktaş - 2.75
Fenerbahçe - 2.75
Trabzonspor - 3.80
Galatasaray - 4.60.