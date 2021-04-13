Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'de oynanan 34. hafta maçları sonrasında güncellendi. Ligin 31. haftasında sürpriz sonuçlar ortaya çıktı. Galatasaray sahasında Karagümrük ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında büyük bir yara aldı.

Beşiktaş ise deplasmanda Erzurumspor'u 4-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe de dün sahasında oynadığı Gaziantep FK maçını 3-1 kazanarak Beşiktaş'ın en yakın takipçisi oldu.

Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçlar sonrasında şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen Beşiktaş'ın oranı 1.30'dan 1.15 düştü. Beşiktaş'ın arkasında yer alan Fenerbahçe'nin oranı 4.50'de kaldı. 3. sırada yer alan Galatasaray'ın oranı 4.75'ten 9.00'a yükseldi. Trabzonspor'un oranı ise 75.00'ten 500'e çıktı.

Bu sonuçların ardından güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:

Süper Lig şampiyonluk oranları

Beşiktaş: 1.15

Fenerbahçe: 4.50

Galatasaray: 9.00

Trabzonspor: 500.00

Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:

Beşiktaş: 1.30

Fenerbahçe: 4.50

Galatasaray: 4.75

Trabzonspor: 75.00