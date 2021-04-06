Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'in 32. haftasında oynanan maçlar sonrasında güncellendi. 32. haftada Galatasaray, Hatayspor'a 3-0; Beşiktaş da Kasımpaşa'ya 1-0 yenilirken, Fenerbahçe ise Denizlispor'u 1-0 yendi. Bu sonuçların ardından Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları belli oldu.

32.haftada Galatasaray , Hatayspor'a 3-0; Beşiktaş da Kasımpaşa'ya 1-0 yenilirken, Fenerbahçe ise Denizlispor'u 1-0 yendi.

Bu sonuçların ardından Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları belli oldu.

Süper Lig şampiyonluk oranları:

Beşiktaş: 1.40

Fenerbahçe: 3.60

Galatasaray: 4.75

Trabzonspor: 50.00

Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:

Beşiktaş: 1.40

Galatasaray: 4.10

Fenerbahçe: 4.10

Trabzonspor: 50.00