Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'in 32. haftasında oynanan maçlar sonrasında güncellendi. 32. haftada Galatasaray, Hatayspor'a 3-0; Beşiktaş da Kasımpaşa'ya 1-0 yenilirken, Fenerbahçe ise Denizlispor'u 1-0 yendi. Bu sonuçların ardından Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları belli oldu.
32.haftada Galatasaray , Hatayspor'a 3-0; Beşiktaş da Kasımpaşa'ya 1-0 yenilirken, Fenerbahçe ise Denizlispor'u 1-0 yendi.
Bu sonuçların ardından Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları belli oldu.
Süper Lig şampiyonluk oranları:
Beşiktaş: 1.40
Fenerbahçe: 3.60
Galatasaray: 4.75
Trabzonspor: 50.00
Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:
Beşiktaş: 1.40
Galatasaray: 4.10
Fenerbahçe: 4.10
Trabzonspor: 50.00