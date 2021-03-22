Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'in 31. haftasında oynanan maçlar sonrasında güncellendi. Galatasaray sahasında Rizespor'u kaybederek bu hafta büyük bir avantajı kaçırdı. Beşiktaş ise sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak hanesine 1 puan daha yazdırdı. Bu sonuçların ardından Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları belli oldu.

Beşiktaş ise Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yle karşılaştı. 1-1 biten mücadelenin sonunda takımlar 1'er puanı hanelerine yazdırdı.

Trabzonspor ise sahasında Ankaragücü'nü 4-1 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Bu sonuçlar sonrasında şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen Beşiktaş'ın oranı 1.85'ten 1.40 düştü. Beşiktaş'ın arkasında yer alan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oranları ise 3.00'temn 4.10'a yükseldi. Trabzonspor'un oranı ise 50.00'de kaldı.

İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:

Süper Lig şampiyonluk oranları

Beşiktaş: 1.40

Galatasaray: 4.10

Fenerbahçe: 4.10

Trabzonspor: 50.00

Geçen haftanın şampiyonluk oranları

Beşiktaş: 1.85

Galatasaray: 3.00

Fenerbahçe: 3.00

Trabzonspor: 50.00