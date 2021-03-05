Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'de oynanan 28. hafta maçları sonrasında güncellendi. Ligin 28. haftasında sürpriz sonuçlar ortaya çıktı. Lider Galatasaray, deplasmanda ligin alt sıralarında yer alan Ankaragücü'ne deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçe de sahasında 2021 yılında yenilgi yüzü görmeyen Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Geçen haftayı bay geçen Beşiktaş ile Trabzonspor bu haftanın en avantajlı takımları oldular. Beşiktaş, Malatyaspor deplasmanından 1-0 galip ayrılırken; Trabzonspor, Kasımpaşa'ya karşı İstanbul'da 2-1 galip gelmeyi başardı.

Bu sonuçlar sonrasında Fenerbahçe'nin 2.40 olan oranı 2.50'ye yükseldi. Galatasaray'ın oranı ise aldığı mağlubiyet sonrasında 2.40'tan 2.65 oldu. Beşiktaş'ın aldığı galibiyet sonrasında 2.90 olan oranı 2.50'ye düştü. Fenerbahçe mağlubiyeti sonrasındaki ilk maçında galip gelen Trabzonspor'un oranı ise 18.00'de kaldı.

Bu sonuçların ardından güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:

Süper Lig şampiyonluk oranları

Fenerbahçe: 2.50

Beşiktaş: 2.50

Galatasaray: 2.65

Trabzonspor: 18.00

Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:

Galatasaray: 2.40

Fenerbahçe: 2.40

Beşiktaş: 2.90

Trabzonspor: 18.00